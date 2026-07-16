Фондовий ринок слабшає: причиною є акції мікрочипів

У четвер, 16 липня, європейські фондові ринки незначно знизилися після чергової хвилі волатильності на азійських біржах. Там наразі домінують технологічні компанії.

Що відбувається на фондовому ринку

Водночас помірні дані щодо інфляції у США допомогли стримати зростання курсу долара та прибутковості державних облігацій, про що пише Reuters.

Попри сильні фінансові результати тайванського виробника мікрочипів TSMC, південнокорейський індекс KOSPI впав на 6%. За перше півріччя індекс майже подвоїв свою вартість, але цього місяця вже втратив майже 20% через посилення сумнівів інвесторів. Європейський індекс STOXX 600 також знизився.

Акції технологічних компаній частково підтримали ринок завдяки зростанню котирувань ASML в Амстердамі. Але це не компенсувало падіння інших секторів, зокрема комунальних послуг та телекомунікацій, де втрати становили від 0,5% до 1%.

Зокрема, на фондовому ринку досі спостерігається надзвичайно висока волатильність. Інвестори поки що не можуть визначитися, як правильно оцінювати перспективи штучного інтелекту та наскільки стійким є це зростання.

Ф'ючерси на американські фондові індекси вказували на переважно стабільний початок торгів після зростання Волл-стріт. Інвестори знову активно купували акції компаній групи Magnificent Seven та банків після хвилі сильних квартальних звітів великих фінансових установ. Додатковим позитивним фактором стали несподівано слабкі дані щодо індексу цін виробників (PPI) у США за червень, оприлюднені після помірних показників споживчої інфляції.

Після цього трейдери різко знизили оцінку ймовірності підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою цього місяця – приблизно до 10%.

Прибутковість дворічних державних облігацій США зросла на 2 базисні пункти – до 4,1514%, після падіння на 14 базисних пунктів за попередні два дні.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США підвищилася на 1 базисний пункт – до 4,5594%, хоча за два попередні дні вона знизилася на 7 базисних пунктів.

У Європі прибутковість 10-річних державних облігацій Німеччини, які є орієнтиром для єврозони, у четвер піднялася ще на 1 базисний пункт – до 3,13%, що стало найвищим рівнем із 20 травня. За тиждень вона вже зросла на 9 базисних пунктів, а від початку липня — на 26 базисних пунктів.

Європейський центральний банк агресивніше підвищувати процентні ставки, що водночас може негативно позначитися на довгостроковому економічному зростанні,

– йдеться у матеріалі.

Таким чином, наразі фондовий ринок перебуває під тиском. Зокрема, на акції впливає ситуація у США: дописи Дональда Трампа та війна в Ірані.

Що ще варто знати про інвестиції та акції

Нагадаємо, що акції SpaceX вже опинилися нижче ціни рекордного IPO. На початку серпня компанія може зіткнутися з новою хвилею волатильності.

Водночас компанія Meta відновила свої акції. У липні вони здорожчали одразу на 17%.