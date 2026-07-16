Что происходит на фондовом рынке

В то же время умеренные данные по инфляции в США помогли сдержать рост курса доллара и доходности государственных облигаций, о чем пишет Reuters.

Несмотря на сильные финансовые результаты тайваньского производителя микрочипов TSMC, южнокорейский индекс KOSPI упал на 6%. За первое полугодие индекс почти удвоил свою стоимость, но в этом месяце уже потерял почти 20% из-за усиления сомнений инвесторов. Европейский индекс STOXX 600 также снизился.

Акции технологических компаний частично поддержали рынок благодаря росту котировок ASML в Амстердаме. Но это не компенсировало падение других секторов, в частности коммунальных услуг и телекоммуникаций, где потери составили от 0,5% до 1%.

В частности, на фондовом рынке по-прежнему наблюдается чрезвычайно высокая волатильность. Инвесторы пока не могут определиться, как правильно оценивать перспективы искусственного интеллекта и насколько устойчивым является этот рост.

Фьючерсы на американские фондовые индексы указывали на преимущественно стабильное начало торгов после роста Уолл-стрит. Инвесторы вновь активно скупали акции компаний из группы "Magnificent Seven" и банков после волны сильных квартальных отчетов больших финансовых учреждений. Дополнительным положительным фактором стали неожиданно слабые данные по индексу цен производителей (PPI) в США за июнь, обнародованные после умеренных показателей потребительской инфляции.

После этого трейдеры резко снизили оценку вероятности повышения процентной ставки Федеральной резервной системой в этом месяце – примерно до 10%.

Доходность двухлетних государственных облигаций США выросла на 2 базисных пункта – до 4,1514%, после падения на 14 базисных пунктов за предыдущие два дня.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 1 базисный пункт – до 4,5594%, хотя за два предыдущих дня она снизилась на 7 базисных пунктов.

В Европе доходность 10-летних государственных облигаций Германии, которые являются ориентиром для еврозоны, в четверг поднялась еще на 1 базисный пункт – до 3,13%, что стало максимальным уровнем с 20 мая. За неделю она уже выросла на 9 базисных пунктов, а с начала июля – на 26 базисных пунктов.

Европейский центральный банк более агрессивно повышает процентные ставки, что в то же время может негативно сказаться на долгосрочном экономическом росте,

– говорится в материале.

Таким образом, в настоящее время фондовый рынок находится под давлением. В частности, на акции влияет ситуация в США: посты Дональда Трампа и война в Иране.

Что еще стоит знать об инвестициях и акциях

Напомним, что акции SpaceX уже опустились ниже цены рекордного IPO. В начале августа компания может столкнуться с новой волной волатильности.

В то же время компания Meta восстановила свои акции. В июле они подорожали сразу на 17%.