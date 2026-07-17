Прогноз виявився слабким: впали акції популярної стримінової компанії

Акції Netflix впали на 9,2% на передринкових торгах у п'ятницю, 17 липня. Це відбулося після того, як стримінговий гігант оприлюднив слабший, ніж очікувалося, прогноз фінансових результатів.

Що відбувається з акціями Netflix

Це посилило сумніви щодо здатності компанії підтримувати темпи зростання, про що пише Reuters.

У тексті наголошують, що Netflix вже вийшов за межі традиційної моделі, яка заснована на підписках. Наразі компанія робить ставку на рекламу, прямі трансляції та підвищення цін для збільшення доходу на одного користувача. Але водночас веде жорстку боротьбу за увагу аудиторії з традиційними медіа, такими як Walt Disney, а також із соціальними платформами, зокрема YouTube.

Від історичного максимуму, досягнутого в червні 2025 року, акції компанії Netflix вже втратили понад 44%.

Аналітик Pivotal Research Group Джеффрі Влодарчак говорить, що зростання кількості передплатників залишається ключовим фактором для бізнесу Netflix, однак молодша аудиторія дедалі частіше віддає перевагу безкоштовним соціальним платформам замість довгого відеоконтенту.

У четвер, 16 липня, Netflix вже другий квартал поспіль спрогнозувала квартальний прибуток на акцію та виручку нижчими за очікування аналітиків. Після цього щонайменше 11 аналітиків знизили свої цільові ціни на акції компанії.

Таким чином, інвестори починають сумніватися, що Netflix зможе й надалі підтримувати високі темпи зростання. Це і є причина того, що акції опинилися під значним тиском.

Що ще відомо про акції різних відомих компаній

Нагадаємо, що обвалились акції компанії "Газпром". Подібні показники фіксували в останнє майже 20 років тому – у 2028 році. Зокрема, зараз компанія оцінюється лише у 2 трильйони рублів, або 25,6 мільярда доларів.