Что происходит с акциями Netflix
Это усилило сомнения в способности компании поддерживать темпы роста, почему пишет Reuters.
В тексте отмечается, что Netflix уже вышел за рамки традиционной модели, основанной на подписках. Сейчас компания делает ставку на рекламу, прямые трансляции и повышение цен для увеличения дохода на одного пользователя. Но в то же время ведет жесткую борьбу за внимание аудитории с традиционными медиа, такими как Walt Disney, а также с социальными платформами, в частности YouTube.
По сравнению с историческим максимумом, достигнутым в июне 2025 года, акции компании Netflix уже потеряли более 44%.
Аналитик Pivotal Research Group Джеффри Влодарчак отмечает, что рост числа подписчиков остается ключевым фактором для бизнеса Netflix, однако молодая аудитория все чаще отдает предпочтение бесплатным социальным платформам вместо длинного видеоконтента.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В четверг, 16 июля, Netflix уже второй квартал подряд прогнозировала квартальную прибыль на акцию и выручку ниже ожиданий аналитиков. После этого как минимум 11 аналитиков понизили свои целевые цены на акции компании.
Таким образом, инвесторы начинают сомневаться, что Netflix сможет и в дальнейшем поддерживать высокие темпы роста. Именно это и стало причиной того, что акции оказались под значительным давлением.
Что еще известно об акциях различных известных компаний
Напомним, что обвалились акции компании "Газпром". Подобные показатели фиксировались в последний раз почти 20 лет назад – в 2028 году. В частности, сейчас компания оценивается всего в 2 триллиона рублей, или 25,6 миллиарда долларов.