Технологічні акції намагаються відіграти падіння

Ф'ючерси на Dow Jones вранці 25 серпня зросли на 0,33%, на S&P 500 – на 0,39%, а на Nasdaq 100 – на 0,75%, повідомляє Reuters. Підтримку ринку надали технологічні компанії, які почали відновлюватися після масштабного розпродажу напередодні.

Акції Nvidia у премаркеті додали близько 1,3%, Meta – 1%. Водночас виробник чипів пам'яті Micron подорожчав на 2,3%, а котирування Western Digital і Sandisk зросли відповідно на 2,7% і 3%.

Напередодні S&P 500 та Nasdaq завершили торги зниженням через розпродаж акцій виробників напівпровідників. Інвестори намагаються оцінити, чи здатне стрімке зростання, пов'язане зі штучним інтелектом, і надалі виправдовувати високі оцінки технологічних компаній.

Особлива увага зараз прикута до Nvidia. Квартальний звіт одного з головних бенефіціарів буму штучного інтелекту має вийти після завершення торгів у середу, 26 серпня.

Ринок очікує, що результати Nvidia підтвердять стійкий попит на чипи для розвитку ШІ. Водночас будь-які ознаки уповільнення можуть посилити побоювання щодо завищених оцінок технологічного сектору та перспектив подальшого ралі.

Інфляція та Федрезерв можуть змінити настрої інвесторів

Ще одним ключовим фактором для Уолл-стріт стануть дані про особисті споживчі витрати (PCE), які мають показати актуальну динаміку цінового тиску в американській економіці.

Попередні дані щодо споживчої інфляції виявилися помірними, через що інвестори стали менше очікувати підвищення ставки Федеральною резервною системою у вересні. Водночас учасники грошового ринку все ще закладають у ціни одне підвищення ставки на 25 базисних пунктів до кінця року.

Додатковий тиск на технологічні акції створює ситуація на ринку державних облігацій США. Побоювання через зростання державного боргу та високі ціни на нафту минулого тижня підштовхнули дохідність 30-річних казначейських облігацій до максимуму за 19 років.

Заспокоїти інвесторів частково допомогли дії Міністерства фінансів США, зокрема збільшення обсягів викупу державних облігацій. Водночас учасники ринку продовжують стежити за тим, як уряд фінансуватиме ці операції.

На настрої також впливає геополітика. Ринки поки практично не відреагували на погрозу США щодо можливого відключення від доларової фінансової системи країн, які продовжують торгувати з Іраном.

Окрему увагу інвестори приділятимуть виступу голови ФРС Кевіна Ворша у Джексон-Гоулі в п'ятницю. Його заяви разом із новими даними щодо інфляції можуть дати ринку важливі сигнали про подальший напрям монетарної політики США.

Тим часом російський фондовий ринок розпочав тиждень різким падінням після серії атак на логістичну інфраструктуру маркетплейсу Ozon. Акції компанії обвалилися більш ніж на 25%, потягнувши вниз і папери інших пов'язаних компаній.