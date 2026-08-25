Акции технологических компаний пытаются отыграть падение

Фьючерсы на Dow Jones утром 25 августа выросли на 0,33%, на S&P 500 – на 0,39%, а на Nasdaq 100 – на 0,75%, сообщает Reuters. Поддержку рынку оказали технологические компании, которые начали восстанавливаться после масштабной распродажи накануне.

Акции Nvidia в премаркете прибавили около 1,3%, Meta – 1%. В то же время производитель чипов памяти Micron подорожал на 2,3%, а котировки Western Digital и Sandisk выросли соответственно на 2,7% и 3%.

Накануне S&P 500 и Nasdaq завершили торги снижением из-за распродажи акций производителей полупроводников. Инвесторы пытаются оценить, сможет ли стремительный рост, связанный с искусственным интеллектом, и в дальнейшем оправдывать высокие оценки технологических компаний.

Особое внимание сейчас приковано к Nvidia. Квартальный отчет одного из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта должен выйти после завершения торгов в среду, 26 августа.

Рынок ожидает, что результаты Nvidia подтвердят устойчивый спрос на чипы для развития ИИ. В то же время любые признаки замедления могут усилить опасения относительно завышенных оценок технологического сектора и перспектив дальнейшего ралли.

Инфляция и ФРС могут изменить настроения инвесторов

Еще одним ключевым фактором для Уолл-стрит станут данные о личных потребительских расходах (PCE), которые должны показать актуальную динамику ценового давления в американской экономике.

Предварительные данные по потребительской инфляции оказались умеренными, поэтому инвесторы стали меньше ожидать повышения ставки Федеральной резервной системой в сентябре. В то же время участники денежного рынка по-прежнему закладывают в цены одно повышение ставки на 25 базисных пунктов до конца года.

Дополнительное давление на технологические акции оказывает ситуация на рынке государственных облигаций США. Опасения из-за роста государственного долга и высоких цен на нефть на прошлой неделе подтолкнули доходность 30-летних казначейских облигаций к максимуму за 19 лет.

Успокоить инвесторов частично помогли действия Министерства финансов США, в частности увеличение объемов выкупа государственных облигаций. В то же время участники рынка продолжают следить за тем, как правительство будет финансировать эти операции.

На настроения также влияет геополитика. Рынки пока практически не отреагировали на угрозу США относительно возможного отключения от долларовой финансовой системы стран, которые продолжают торговать с Ираном.

Особое внимание инвесторы будут уделять выступлению главы ФРС Кевина Ворша в Джексон-Хоуле в пятницу. Его заявления вместе с новыми данными по инфляции могут дать рынку важные сигналы о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики США.

Между тем российский фондовый рынок начал неделю с резкого падения после серии атак на логистическую инфраструктуру маркетплейса Ozon. Акции компании обвалились более чем на 25%, потянув вниз и бумаги других связанных компаний.