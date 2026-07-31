Как выросли акции
Базовый индекс Южной Кореи KOSPI подскочил сразу на 17% и отыграл значительную часть потерь, понесенных ранее на этой неделе, пишет Reuters.
- Японский Nikkei также прибавил, правда, меньше – около 4%.
- В то время как индекс MSCI Asia-Pacific без Японии вырос на 6%.
Положительная динамика перекинулась и на другие мировые рынки.
Фьючерсы на американский Nasdaq поднялись более чем на 1%, на S&P 500 – на 0,46%.
Рост также ожидался на европейских биржах:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- фьючерсы на Euro STOXX 50 прибавили 0,8%;
- на FTSE – 0,47%;
- и на DAX – на 0,6%.
Положительный тренд поддержали и в Китае. Индекс компаний, связанных с искусственным интеллектом (CSI AI), и технологический индекс STAR Composite выросли более чем на 5%.
Почему акции растут
Главным толчком к восстановлению стали сильные квартальные результаты Microsoft и Amazon. Их акции резко пошли вверх после того, как финансовые отчеты и прогнозы убедили инвесторов, что большие расходы на развитие искусственного интеллекта начинают оправдывать себя.
На этом фоне подорожали и акции производителей микрочипов, поскольку опасения по поводу чрезмерных инвестиций в ИИ несколько ослабли.
И финансовые результаты, и настроения инвесторов начинают восстанавливаться после слишком резкого падения в начале недели,
– пояснил аналитик международной брокерской компании IG Фабьен Ип.
В Deutsche Bank считают, что нынешний рост связан не с изменением ситуации в технологическом секторе.
По оценке банка, недавний обвал был чрезмерной реакцией рынка. Теперь инвесторы постепенно возвращаются к технологическим акциям, поскольку опасения относительно расходов на развитие искусственного интеллекта ослабли.
Напомним, на днях азиатские фондовые рынки два дня подряд падали из-за массовой распродажи акций производителей микрочипов. Причиной стали опасения инвесторов, что огромные вложения в развитие ИИ могут окупиться не так быстро, как ожидалось.