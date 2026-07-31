Как выросли акции

Базовый индекс Южной Кореи KOSPI подскочил сразу на 17% и отыграл значительную часть потерь, понесенных ранее на этой неделе, пишет Reuters.

Японский Nikkei также прибавил, правда, меньше – около 4%.

В то время как индекс MSCI Asia-Pacific без Японии вырос на 6%.

Положительная динамика перекинулась и на другие мировые рынки.

Фьючерсы на американский Nasdaq поднялись более чем на 1%, на S&P 500 – на 0,46%.

Рост также ожидался на европейских биржах:

фьючерсы на Euro STOXX 50 прибавили 0,8%;

на FTSE – 0,47%;

и на DAX – на 0,6%.

Положительный тренд поддержали и в Китае. Индекс компаний, связанных с искусственным интеллектом (CSI AI), и технологический индекс STAR Composite выросли более чем на 5%.

Почему акции растут

Главным толчком к восстановлению стали сильные квартальные результаты Microsoft и Amazon. Их акции резко пошли вверх после того, как финансовые отчеты и прогнозы убедили инвесторов, что большие расходы на развитие искусственного интеллекта начинают оправдывать себя.

На этом фоне подорожали и акции производителей микрочипов, поскольку опасения по поводу чрезмерных инвестиций в ИИ несколько ослабли.

И финансовые результаты, и настроения инвесторов начинают восстанавливаться после слишком резкого падения в начале недели,

– пояснил аналитик международной брокерской компании IG Фабьен Ип.

В Deutsche Bank считают, что нынешний рост связан не с изменением ситуации в технологическом секторе.

По оценке банка, недавний обвал был чрезмерной реакцией рынка. Теперь инвесторы постепенно возвращаются к технологическим акциям, поскольку опасения относительно расходов на развитие искусственного интеллекта ослабли.

Напомним, на днях азиатские фондовые рынки два дня подряд падали из-за массовой распродажи акций производителей микрочипов. Причиной стали опасения инвесторов, что огромные вложения в развитие ИИ могут окупиться не так быстро, как ожидалось.