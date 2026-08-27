Акції російського банку ВТБ опустилися нижче номінальної вартості після ударів по маркетплейсах

Цінні папери другого за величиною активів банку Росії ВТБ опустилися до позначки 49,86 рубля за штуку, що стало новим історичним мінімумом. Це вперше в історії, коли акції фінансової установи впали нижче за свою номінальну вартість у 50 рублів.

Чому впали акції одного з найбільших банків Росії

Цінні папери другого за величиною активів банку Росії ВТБ опустилися до позначки 49,86 рубля за штуку, що стало новим історичним мінімумом, повідомляють російські ЗМІ. Це вперше в історії, коли акції фінансової установи впали нижче за свою номінальну вартість у 50 рублів.

Головною причиною такого падіння стала серія ударів по логістичних складах найбільших російських маркетплейсів Wildberries та Ozon. За один день вартість держбанку знизилася на 3%, а від початку року він втратив 45% вартості.

Повідомлення про погіршення показників фінансової установи оприлюднили російські медіа. З початку серпня вартість ВТБ зменшилася на 11%, а якщо порівнювати з піковим 2015 роком, ринкова капіталізація банку скоротилася на 88%, що дорівнює близько 4,7 трильйона рублів. Наразі загальна ринкова ціна установи становить 646 мільярдів рублів ($7,7 мільярда), хоча вона володіє 35 трильйонами рублів активів і тримає 8,5 трильйона рублів коштів фізичних осіб.

Ризиковані кредити для торговельних майданчиків

Російські аналітики пов'язують зниження вартості держбанку з його кредитуванням та інвестиціями у провідні торговельні майданчики. Наприкінці травня ВТБ уклав угоду про стратегічне партнерство з Wildberries. Невдовзі після цього компанія зазнала атак безпілотників і втратила близько третини своїх складів, а її прямі збитки вираховуються сотнями мільярдів рублів.

Інший ритейлер, Ozon, передав пакет своїх цінних паперів банку ВТБ як заставу під позику для АФК "Система". Через регулярні удари БПЛА по логістичних центрах акції Ozon з початку літа здешевшали на 45%. Щоб підтримати цього ритейлера, банку, ймовірно, доведеться розширювати кредитування.

Зростання проблемних боргів та скорочення штату

Фінансові складнощі накопичувалися в держбанку протягом тривалого часу. Частка проблемних активів на балансі установи зросла в 1,5 раза і досягла 14,2%, що на третину перевищує середній рівень у банківській системі РФ. Банк змушений був наростити квартальні резерви під ризиковані борги до 66,5 мільярда рублів, через що його вільний капітал скоротився майже до граничного мінімуму в 10,7% при нормі не менше 10%.

У другому кварталі 2026 року чистий прибуток ВТБ зменшився на 34% і склав 92,6 мільярда рублів. Задля економії витрат наприкінці липня керівництво оголосило про звільнення 10% працівників головного офісу. За оцінками інсайдерів, реальний стан кредитного портфеля є ще складнішим за офіційну звітність, оскільки банк масово стикається з неплатежами за позиками, виділеними на російське військове виробництво.

Крім того, як ми повідомляли раніше, вранці 24 серпня індекс Мосбіржі впав на 2,08% – до 2090,65 пункта через серію ударів Сил оборони України по логістичній інфраструктурі Ozon.