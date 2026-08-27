Почему упали акции одного из крупнейших банков России

Ценные бумаги второго по величине активов банка России ВТБ опустились до отметки 49,86 рубля за штуку, что стало новым историческим минимумом, сообщают российские СМИ. Это первый случай в истории, когда акции финансового учреждения упали ниже своей номинальной стоимости в 50 рублей.

Главной причиной такого падения стала серия ударов по логистическим складам крупнейших российских маркетплейсов Wildberries и Ozon. За один день стоимость госбанка снизилась на 3%, а с начала года он потерял 45% стоимости.

Сообщения об ухудшении показателей финансового учреждения обнародовали российские СМИ. С начала августа стоимость ВТБ снизилась на 11%, а по сравнению с пиковым 2015 годом рыночная капитализация банка сократилась на 88%, что составляет около 4,7 триллиона рублей. В настоящее время общая рыночная стоимость учреждения составляет 646 миллиардов рублей ($7,7 миллиарда), хотя оно владеет активами на сумму 35 триллионов рублей и хранит 8,5 триллиона рублей средств физических лиц.

Рискованные кредиты для торговых площадок

Российские аналитики связывают снижение стоимости госбанка с его кредитованием и инвестициями в ведущие торговые площадки. В конце мая ВТБ заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Wildberries. Вскоре после этого компания подверглась атакам беспилотников и потеряла около трети своих складов, а ее прямые убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Другой ритейлер, Ozon, передал пакет своих ценных бумаг банку ВТБ в качестве залога под кредит для АФК "Система". Из-за регулярных ударов БПЛА по логистическим центрам акции Ozon с начала лета подешевели на 45%. Чтобы поддержать этого ритейлера, банку, вероятно, придется расширять кредитование.

Рост проблемных долгов и сокращение штата

Финансовые трудности накапливались в госбанке в течение длительного времени. Доля проблемных активов на балансе учреждения выросла в 1,5 раза и достигла 14,2%, что на треть превышает средний уровень в банковской системе РФ. Банк был вынужден увеличить квартальные резервы под рискованные долги до 66,5 миллиарда рублей, потому что его свободный капитал сократился почти до предельного минимума в 10,7% при норме не менее 10%.

Во втором квартале 2026 года чистая прибыль ВТБ сократилась на 34% и составила 92,6 миллиарда рублей. В целях экономии расходов в конце июля руководство объявило об увольнении 10% сотрудников головного офиса. По оценкам инсайдеров, реальное состояние кредитного портфеля еще сложнее, чем показывает официальная отчетность, поскольку банк массово сталкивается с неплатежами по кредитам, выделенным на российское военное производство.

Кроме того, как мы сообщали ранее, утром 24 августа индекс "Мосбиржи" упал на 2,08% – до 2090,65 пункта из-за серии ударов Сил обороны Украины по логистической инфраструктуре Ozon.