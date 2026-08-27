Чому впали акції одного з найбільших банків Росії
Цінні папери другого за величиною активів банку Росії ВТБ опустилися до позначки 49,86 рубля за штуку, що стало новим історичним мінімумом, повідомляють російські ЗМІ. Це вперше в історії, коли акції фінансової установи впали нижче за свою номінальну вартість у 50 рублів.
Головною причиною такого падіння стала серія ударів по логістичних складах найбільших російських маркетплейсів Wildberries та Ozon. За один день вартість держбанку знизилася на 3%, а від початку року він втратив 45% вартості.
Повідомлення про погіршення показників фінансової установи оприлюднили російські медіа. З початку серпня вартість ВТБ зменшилася на 11%, а якщо порівнювати з піковим 2015 роком, ринкова капіталізація банку скоротилася на 88%, що дорівнює близько 4,7 трильйона рублів. Наразі загальна ринкова ціна установи становить 646 мільярдів рублів ($7,7 мільярда), хоча вона володіє 35 трильйонами рублів активів і тримає 8,5 трильйона рублів коштів фізичних осіб.
Ризиковані кредити для торговельних майданчиків
Російські аналітики пов'язують зниження вартості держбанку з його кредитуванням та інвестиціями у провідні торговельні майданчики. Наприкінці травня ВТБ уклав угоду про стратегічне партнерство з Wildberries. Невдовзі після цього компанія зазнала атак безпілотників і втратила близько третини своїх складів, а її прямі збитки вираховуються сотнями мільярдів рублів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Інший ритейлер, Ozon, передав пакет своїх цінних паперів банку ВТБ як заставу під позику для АФК "Система". Через регулярні удари БПЛА по логістичних центрах акції Ozon з початку літа здешевшали на 45%. Щоб підтримати цього ритейлера, банку, ймовірно, доведеться розширювати кредитування.
Зростання проблемних боргів та скорочення штату
Фінансові складнощі накопичувалися в держбанку протягом тривалого часу. Частка проблемних активів на балансі установи зросла в 1,5 раза і досягла 14,2%, що на третину перевищує середній рівень у банківській системі РФ. Банк змушений був наростити квартальні резерви під ризиковані борги до 66,5 мільярда рублів, через що його вільний капітал скоротився майже до граничного мінімуму в 10,7% при нормі не менше 10%.
У другому кварталі 2026 року чистий прибуток ВТБ зменшився на 34% і склав 92,6 мільярда рублів. Задля економії витрат наприкінці липня керівництво оголосило про звільнення 10% працівників головного офісу. За оцінками інсайдерів, реальний стан кредитного портфеля є ще складнішим за офіційну звітність, оскільки банк масово стикається з неплатежами за позиками, виділеними на російське військове виробництво.
Крім того, як ми повідомляли раніше, вранці 24 серпня індекс Мосбіржі впав на 2,08% – до 2090,65 пункта через серію ударів Сил оборони України по логістичній інфраструктурі Ozon.