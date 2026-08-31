Контроль над венесуэльскими ресурсами

Как сообщает Reuters, инвестицию планируют оформить через Офис стратегического капитала Пентагона. Для этого будут использованы копейчаные варранты – финансовый инструмент, дающий право приобрести акции по символической цене.

Это позволит США получить долю в бизнесе без значительных прямых расходов бюджетных средств.

Привлечение государственных органов к подобным сделкам может существенно повлиять на мировой рынок нефти. Если США закрепят за собой доступ к льготным поставкам сырья по себестоимости, это будет способствовать сдерживанию цен на топливо для конечных потребителей и бизнеса.

Обнародование этой информации произошло сразу после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон возьмет под контроль пятую часть нефтяных запасов Венесуэлы. По его словам, речь идет о контроле над более чем 65 миллиардами баррелей разведанной нефти в рамках партнерства с частным сектором.

В то же время в самом оборонном ведомстве США информацию о покупке доли опровергают.

"Управление стратегического капитала не приобретает доли в частных компаниях. В соответствии со своими законодательными полномочиями роль офиса строго ограничена предоставлением финансовой помощи в форме займов, гарантий по кредитам или технической помощи", – отмечает Шон Парнелл, пресс-секретарь Пентагона.

Представители Белого дома и компании North American Blue Energy Partners пока воздержались от комментариев.