Нацбанк пом'якшив певні обмеження: що тепер можна робити з інвестиційними монетами

Після повномасштабного вторгнення Росії Нацбанк обмежив операції з купівлі й продажу інвестиційних монет, а нині вніс певні зміни. Детальніше про це — далі у тексті.

Що тепер можна робити з монетами

Відтепер Національний банк не лише здійснює реалізацію інвестиційних монет України, але також проводить операції з їхньою купівлею та прийманням пошкоджених екземплярів від населення для подальшої оцінки.

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Процедура проведення цих операцій визначена відповідно до розпорядчих актів Національного банку, за умови відсутності прямої загрози для життя та здоров'я працівників та клієнтів. Як здійснювати такі операції, можна прочитати за посиланням.

Де можна придбати монети

Інвестиційні монети — це монети, вироблені з дорогоцінних металів з пробами для золота – 999,9, для срібла – 999,9, які призначені для інвестування та накопичення. Такі монети віднесені до категорії банківських металів. Номінальна вартість інвестиційних монет значно нижча від вартості дорогоцінного металу, з якого вони відкарбовані.

Операції, пов'язані з інвестиційними монетами, проводяться у пунктах купівлі та продажу:

ПАТ АБ "Південний"

АТ "МІБ"

АТ "БАНК ¾"

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АБ "УКРГАЗБАНК"

АТ "Ощадбанк"

АТ "АБ "РАДАБАНК"

Ціни на купівлю та продаж інвестиційних монет

Нині в Україні можна купити та продати шість видів інвестиційних монет: