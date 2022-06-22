Енергетична безпека та клімат: які тенденції переважають серед інвесторів

Питання енергетичної безпеки на сьогодні є одним із найважливіших у сучасній повістці на глобальному рівні. Світова спільнота не може ігнорувати цей виклик, як ситуацію із кліматом на глобальному рівні. Як ці тенденції вплинуть на настрої інвесторів – читайте далі.

Згідно з останнім звітом Міжнародного енергетичного агентства щодо глобальних інвестицій у цій сфері, у 2022 році цей показник зросте більше ніж на 8% та досягне рівня 2,4 трильйона доларів. Проте в організації наголосили, що задля досягнення важливих цілей на кліматичній арені потрібно в рази більше коштів.

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Інвестиції в альтернативну енергетику

В останньому звіті Міжнародного енергетичного агентства (далі МЕА) йдеться про те, що інвестиції в чисту енергію цього року перевищать 1,4 трильйона доларів і складуть "майже три чверті зростання загальних інвестицій в енергетику".

Середньорічні темпи зростання інвестицій в чисту енергію за п’ять років після підписання Паризької угоди у 2015 році становили трохи більш як 2%,

– йдеться у повідомленні.

З 2020 року цей показник зріс до 12%. В міжнародній організації схарактеризувати цю тенденцію як те, що "недостатньо, що необхідно для досягнення міжнародних кліматичних цілей, але, однак, це важливий крок у правильному напрямку".

Коментар очільника Міжнародного енергетичного агентства

Очільник МЕА, турецький економіст та експерт у сфері енергетики Фатіх Бірол підкреслив виклики та можливості, з якими стикається світ, з врахуванням поточної ситуації. Зокрема, він виділив наступні моменти:

на сьогодні неможливо ігнорувати сучасний енергетичну кризу на глобальному рівні чи кліматичні виклики;

Бірол також наголосив, що на щастя, сьогодні не потрібно обирати між цими потребами;

адже вони можуть впоратися з цими викликами одночасно.

Очільник МЕА додав, що потужне зростання інвестицій для прискорення переходу на чисту енергетику – це єдине довготривале рішення. Попри те, що цей вид інвестицій набирає оберти, світу необхідно, щоб цей процес проходив у рази швидше задля полегшення тиску на споживачів через високі ціни на викопне пальне.

Крім того, це дозволить зробити енергетичну систему безпечнішою, а також сприятиме налаштуванню світу на шлях досягнення кліматичних цілей. У МЕА додали, що збільшення витрат на чисту енергетику розподіляється нерівномірно, більшість припадає на розвинені країни та Китай.

Зростання інвестицій у вугілля

Також додають, що на деяких ринках спостерігаються високі ціни, а занепокоєння, пов’язані з енергетичною безпекою, спонукають до зростання інвестицій у постачання викопного палива. Зокрема, йдеться про вугілля.

Згідно зі звітом МЕА, у 2021 році інвестори вклали приблизно 105 мільярдів доларів у те, що експерти називають "ланцюгом постачання вугілля". Це свідчить про зростання даного показника на 10% у порівнянні з 2020 роком. Прогнозується, що цього року ця галузь, найімовірніше, піде аналогічним шляхом.

У 2022 році очікують, що інвестицій у вугілля зростуть ще на 10%, оскільки обмежена пропозиція на ринку продовжує приваблювати нові проєкти. Очікують, що цього року важливу роль у цьому секторі на глобальному рівні відіграють Китай та Індія, які інвестують понад 80 мільярдів доларів у вугільну промисловість. Важливо зауважити, що в Грінпіс називають вугілля найбруднішим способом виробництва енергії.

Що відбувається з ціною на вугілля

Цікаво, що провідні споживачі збільшують свої зусилля спрямовані на диверсифікацію джерел енергії. Тоді як війна Росії в Україні призвела до глобальної енергетичної кризи та спонукала зростанню рівня занепокоєння щодо постачання вугілля на ринку, інформує Trading Economics.

Наприкінці травня ціни на вугілля зросли доза тонну, і можна очікувати подальшого підвищення тиску, що безпосередньо пов’язано з тривалістю війни та серйозністю збоїв у товарних ланцюжках.

Згідно з даними Business Insider, вартість вугілля коливається на рівні 345 доларів за тонну. За версією Trading Economics, цей показник зупинився на рівні 390 доларів за тонну вугілля. Це дані станом на 22 червня 2022 року.

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