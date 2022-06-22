Инвестиции в уголь возрастут на 10%: главные причины и что будет с чистой энергетикой

Вопрос энергетической безопасности на сегодняшний день является одним из важнейших в современной повестке на глобальном уровне. Мировое сообщество не может игнорировать этот вызов как ситуацию с климатом на глобальном уровне. Как эти тенденции повлияют на настроения инвесторов – читайте дальше.

Согласно последнему отчету Международного энергетического агентства по глобальным инвестициям в этой сфере, в 2022 году этот показатель вырастет более чем на 8% и достигнет уровня 2,4 триллиона долларов. Однако в организации подчеркнули, что для достижения важных целей на климатической арене нужно в разы больше.

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Инвестиции в альтернативную энергетику

В последнем отчете Международного энергетического агентства (далее МЭА) говорится, что инвестиции в чистую энергию в этом году превысят 1,4 триллиона долларов и составят "почти три четверти роста общих инвестиций в энергетику".

Среднегодовые темпы роста инвестиций в чистую энергию через пять лет после подписания Парижского соглашения в 2015 году составили чуть более 2%,

– говорится в сообщении.

С 2020 года этот показатель вырос до 12%. В международной организации охарактеризовать эту тенденцию как "недостаточно, что необходимо для достижения международных климатических целей, но, однако, это важный шаг в правильном направлении".

Комментарий главы Международного энергетического агентства

Глава МЭА, турецкий экономист и эксперт в сфере энергетики Фатих Бирол подчеркнул вызовы и возможности, с которыми сталкивается мир, с учетом текущей ситуации. В частности, он выделил следующие моменты:

на сегодняшний день невозможно игнорировать современный энергетический кризис на глобальном уровне или климатические вызовы;

Бирол также подчеркнул, что к счастью, сегодня не нужно выбирать между этими потребностями;

они ведь могут справиться с этими вызовами одновременно.

Глава МЭА добавил, что мощный рост инвестиций для ускорения перехода на чистую энергетику – это единственное долговременное решение. Несмотря на то, что этот вид инвестиций набирает обороты, миру необходимо, чтобы этот процесс проходил в разы быстрее, чтобы облегчить давление на потребителей из-за высоких цен на ископаемое топливо.

Кроме того, это позволит сделать энергетическую систему более безопасной, а также будет способствовать настройке мира на путь достижения климатических целей. В МЭА добавили, что увеличение расходов на чистую энергетику распределяется неравномерно, большинство приходится на развитые страны и Китай.

Рост инвестиций в уголь

Также добавляют, что на некоторых рынках наблюдаются высокие цены, а беспокойство, связанное с энергетической безопасностью, побуждает к росту инвестиций в снабжение ископаемого топлива. В частности, речь идет об угле.

Согласно отчету МЭА, в 2021 году инвесторы вложили примерно 105 миллиардов долларов в то, что эксперты называют "цепью поставок угля". Это свидетельствует о росте данного показателя на 10% по сравнению с 2020 годом. Прогнозируется, что в этом году эта отрасль, вероятнее всего, пойдет аналогичным путем.

В 2022 году ожидают, что инвестиций в уголь возрастут еще на 10%, поскольку ограниченное предложение на рынке продолжает привлекать новые проекты. Ожидается, что в этом году важную роль в этом секторе на глобальном уровне играют Китай и Индия, которые инвестируют более 80 миллиардов долларов в угольную промышленность. Важно заметить, что в Гринписе называют уголь самым грязным способом производства энергии.

Что происходит с ценой на уголь

Интересно, что ведущие потребители увеличивают свои усилия, направленные на диверсификацию источников энергии. В то время как война России в Украине привела к глобальному энергетическому кризису и побудила к росту уровня беспокойства по поставке угля на рынке, информирует Trading Economics.

В конце мая цены на уголь выросли доза тонну, и можно ожидать дальнейшего повышения давления, что напрямую связано с продолжительностью войны и серьезностью сбоев в товарных цепочках.

Согласно данным Business Insider, стоимость угля колеблется на уровне 345 долларов за тонну. По версии Trading Economics, этот показатель остановился на уровне 390 долларов за тонну угля. Это данные по состоянию на 22 июня 2022 года.

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