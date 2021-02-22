Позбувся золота та акцій Apple: якими були інвестиції Уоррена Баффета наприкінці 2020 року

Компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета розкрила дані про свої інвестиції за четвертий квартал 2020 року, які раніше приховали. Що купував успішний інвестор, а від чого вирішив позбутися, читайте на Фінанси 24.

Дані компанія подала у своєму звіті до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

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Що купив Баффет

Verizon Communications — 146,7 мільйона акцій на суму 8,62 мільярда доларів. Ця телекомунікаційна компанія посідає 6 позначку у списку портфеля Berkshire, займаючи 3,19%. Акції компанії купували поступово за ціною від 54 до 62 доларів. Цікаво, що за даними MarketWatch ціна 21 лютого закрилася на позначці 56,45 долара.

Chevron — 48,5 мільйона акцій на суму 4,1 мільярда доларів. Акції енергетичної компанії Баффет придбав за ціною 72 – 91 долар. І тепер вони становлять 1,52% його портфелю. Ця інвестиція вже окупила себе, адже 21 лютого акції коштували 95,8 долара за даними MarketWatch.

Marsh & McLennan — 4,3 мільйона акцій на суму 499,3 мільйона доларів. Ця компанія – страховий брокер.

— 4,3 мільйона акцій на суму 499,3 мільйона доларів. Ця компанія – страховий брокер. Компанія Berkshire збільшила свої інвестиції в мережу супермаркетів Kroger на 34%.

на 34%. У час пандемії Баффет продовжує інвестувати у фармацевтичні компанії, зокрема у: AbbVie, Bristol-Myers Squibb та Merck & Co.

Що продав Баффет

Berkshire повністю продала такі акції:

Компанії Pfizer , яка розробила вакцину від коронавірусу;

, яка розробила вакцину від коронавірусу; Банків JPMorgan Chase, M&T Bank, PNC Financial ;

; Золотовидобувної компанії Barrick Gold. Цікаво, що Баффет доволі довго був противником інвестицій в золото. Тому інвестувавши в акції цієї компанії у 2020 році, добряче всіх здивував.

Які інвестиції компанія скоротила

Воррен Баффет втрачає віру в акції Apple, доказом чого є зменшення інвестицій у компанію на 6%. Зазначимо, що компанія Apple була і залишається номером 1 в портфелі Berkshire за обсягом інвестицій.

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Баффет також позбувся частини акцій: