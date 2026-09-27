Що робить колекційну річ інвестиційно привабливою

Головна особливість колекційних активів полягає в тому, що їхня вартість формується не лише собівартістю виробництва, повідомляє Investor.gov. На ціну впливають рідкість, стан предмета, історія походження, попит серед колекціонерів, репутація бренду та можливість знайти покупця на вторинному ринку.

Зверніть увагу! Тому перед купівлею варто визначити, де і кому актив можна буде продати в майбутньому. Ліквідність є одним із ключових факторів будь-якої інвестиції: якщо для продажу потрібні місяці пошуку покупця або значна знижка, номінальне зростання ціни ще не означає реального прибутку. Investor.gov також радить враховувати ризик, витрати та ліквідність альтернативних інвестицій.

Яскравий приклад – механічні годинники. Rolex має великий вторинний ринок, а ціни на конкретні моделі можна відстежувати за спеціалізованими індексами. Наприклад, WatchCharts відстежує 30 моделей Rolex із найбільшими обсягами операцій; станом на 17 вересня 2026 року його Rolex Market Index за рік зріс на 5,4%, але за п'ять років залишався нижчим на 9,4%. Це добре демонструє, що навіть дорогий і відомий бренд не гарантує постійного зростання вартості.

Якщо йдеться про Rolex, інвестору варто звертати увагу не просто на бренд, а на конкретну референс-модель. Важливими є стан годинника, оригінальність деталей, комплектація, документи, історія обслуговування та підтверджене походження. Для окремих моделей обмежена пропозиція та високий попит можуть підтримувати ціну на вторинному ринку, однак модні тренди здатні змінюватися.

Інший варіант – LEGO. Тут потенційну цінність можуть мати набори, які зняті з виробництва, особливо якщо вони залишилися новими та запечатаними, мають популярну тематику або обмежений тираж. Сам виробник регулярно виводить окремі набори з продажу, створюючи для вторинного ринку умову дефіциту. На офіційному сайті LEGO є окрема категорія наборів, які незабаром будуть зняті з виробництва.

Важливо! Втім, саме слово "колекційний" не означає автоматичного подорожчання. Аналіз вторинного ринку показує, що після припинення виробництва одні набори LEGO дорожчають, інші залишаються приблизно на тому самому рівні, а деякі навіть втрачають у ціні.

Як інвестувати у вино та інші колекційні активи

Рідкісне вино має іншу модель формування вартості. Тут важливими є не лише бренд і рік урожаю, а й походження пляшки, умови зберігання, репутація виробника, обмеженість пропозиції та попит на конкретний вінтаж.

Для інвестора особливо важлива provenance – підтверджена історія походження вина. Навіть дуже рідкісна пляшка може втратити частину вартості, якщо неможливо довести, де і як вона зберігалася. Професійні майданчики на кшталт Liv-ex перевіряють походження та стан вина, а для ризикових партій проводять додаткову фізичну автентифікацію.

Важливо! Також необхідно враховувати витрати на зберігання. Для якісного вина потрібні контроль температури та вологості, захист від світла й вібрацій, а також належне страхування та документування. Отже, потенційне зростання вартості пляшки потрібно оцінювати вже після всіх витрат на її зберігання, купівлю та подальший продаж.

Станом на 2026 рік ринок fine wine не демонструє постійного односпрямованого зростання. За даними Liv-ex, у першому кварталі 2026 року його індекси були відносно стабільними, хоча в березні зафіксували перше зниження з серпня попереднього року. Обсяги та вартість торгів залишалися вищими за середні показники 2025 року, але були нижчими, ніж у першому кварталі 2025-го.

Тому інвестування в колекційні речі краще розглядати як додаткову частину диверсифікованого портфеля, а не заміну традиційним інструментам. Покупець має заздалегідь визначити горизонт інвестиції, бюджет, допустимий рівень ризику та сценарій виходу з активу.

Зверніть увагу! Практичне правило для всіх трьох категорій однакове: не варто купувати предмет лише тому, що він дорогий або популярний. Перед придбанням потрібно перевірити реальні ціни угод на вторинному ринку, стан предмета, його автентичність, витрати на зберігання та комісії під час продажу.

Для Rolex це означає перевірку конкретної моделі та документів, для LEGO – стану коробки, комплектності й перспективи дефіциту після зняття з виробництва, а для вина – походження, умов зберігання та автентичності. Лише після цього можна оцінювати, чи відповідає ціна потенційній майбутній вартості активу.

Нещодавно ми писали, що у 2026 році українці мають кілька варіантів для збереження та примноження заощаджень, однак одним із найбільш доступних залишається інвестування в державні облігації. Військові ОВДП дозволяють одночасно отримувати дохід та спрямовувати кошти на фінансування потреб державного бюджету.