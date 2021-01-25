Інвестиції в ІТ сектор: як заробляти на технологіях без знання кодів

Після кризового 2020 року світ продовжить перебувати в складній економічній ситуації. Проте це буде вдалим часом для інвестицій у сферу ІТ.

Джерело: Фінанси 24

2020 рік показав, що незважаючи на пандемію коронавірусу, катастрофи на фінансових ринках не відбулося. Грамотні інвестиційні рішення допомогли інвесторам отримати хороший прибуток.

Одним з вдалих рішень стало вкладення коштів в акції компаній IT-сектора, і, звичайно, він ще не вичерпав потенціал для свого зростання і у 2021 році.

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Невизначеність залишається

У 2021 році фінансові ринки залишатимуться під впливом тих же факторів, які були драйверами ринку і торік.

Пандемія коронавірусу поки триває, а значить, будуть вводитися нові локдауни та інші обмежувальні заходи. Адже успіх анонсованої масової вакцинації в різних країнах поки непередбачуваний.

Це своєю чергою означатиме збереження попиту на послуги і сервіси, які надають різні IT-компанії. Адже люди продовжать працювати і проводити своє дозвілля в режимі онлайн.

В результаті цієї тенденції продовжиться зростання котирувань цінних паперів таких компаній.

Уоррен Баффет рекомендує

Вкладатися в сектор IT радить і знаменитий і авторитетний інвестор Уоррен Баффет. Пропонована ним стратегія полягає в тому, що інвестор повинен вкладатися в те, що йому зрозуміло і в чому він розбирається.

Але ж навіть недосвідченому інвестору зрозуміло, що високі технології зараз залишаться "на вістрі ринку". Саме в IT-сектор, чий авторитет на ринку незаперечний, інвестував протягом всього 2020 року і напевно продовжить робити це й у 2021.

Затребуваність IT-сектора

Необхідність в програмному забезпеченні для віддаленої роботи та ведення бізнесу скоріш за все збережеться і після того, як пандемія закінчиться. У зв'язку з цим попит на послуги IT-сектора як і раніше буде залишатися підвищеним.

Крім того, помітною стане і тенденція по деурбанізації економіки, коли люди будуть залишати великі міста і перебиратися в сільську місцевість, оскільки зараз вони отримують можливість працювати віддалено і не бути прив'язаними до офісу і конкретного робочого місця.

На зміну традиційним нарадам приходить, комунікації з партнерами вже давно ведуться в таких месенджерах, як, а хмарні, як, продовжують завойовувати ринок.

Таким чином, 2021 рік продовжить тенденції 2020 і напевно стане черговим роком тріумфу для сектора високих технологій. Ось чому інвесторам варто звернути увагу на цінні папери компаній саме цього сегмента. При цьому хороший прибуток можуть принести не тільки традиційні гіганти Google і Microsoft, але й амбітні стартапи.

Як заробити на IT-секторі

Скористатися популярністю послуг IT-сектора і заробити на акціях подібних компаній просто. Для цього потрібно всього лише вибрати зручну торговельну платформу, яка дозволяє ефективно управляти вашим капіталом.

Однією з таких платформ є Libertex від Forex Club. Ця платформа надає можливість заробляти на більш ніж 250 різних фінансових інструментах, таких як акції провідних світових компаній (в тому числі і компаній IT-сектора), фондових індексах, валютах, енергоносіях, криптовалюті і інших активах.

Все що потрібно зробити, щоб отримати прибуток на акціях компаній IT-сектора, – це відкрити і поповнити торговий рахунок в Libertex.

в Libertex. Після цього потрібно вибрати відповідний вам фінансовий інструмент , визначитися з сумою угоди і напрямком руху.

, визначитися з сумою угоди і напрямком руху. Щоб здійснити операцію, вам залишиться тільки натиснути "в зростання", якщо ви очікуєте, зростання вартості обраного вами активу, або "в зниження", якщо прогнозуєте падіння.

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Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android. А це означає, що ви зможете управляти вашими активами, буквально, не виходячи з дому, практично з будь-якого пристрою з доступом в інтернет.