Британія інвестує рекордну суму в дрони для України

Велика Британія збільшує інвестиції в дрони для України. Це рішення ухвалили через успішне використання дронів під час військової агресії Росії проти України.

Британії інвестує в дрони для України

Велика Британія інвестує 350 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 465 мільйонів доларів), аби збільшити постачання дронів до України у 2025 році. Це рекордні інвестиції, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Мільйонні інвестиції в дрони входять до пакетів військової допомоги Україні від Великої Британії у розмірі 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на 2025 рік. У перерахунку на американську валюту це близько 5,97 мільярда доларів.

У британському Міноборони додали, подвоєння інвестицій в безпілотники – це, зокрема, наслідок того, що ЗСУ продемонстрували ефективність їхнього застосування під час боротьби з повномасштабним вторгненням Росії.

Важливо! Служба безпеки України використала дрони для атаки по аеродромах російської дальньої та стратегічної авіації. Ця операція відома під назвою "Павутина", яку втілили в життя 1 червня.

Крім того, Велика Британія також планує витратити на навчання українських військових ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів або 328 мільйонів доларів.