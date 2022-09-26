Нові інвестиції для України: скільки вже залучили та меседж від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський все активніше беру участь у заходах, які пов'язані зі світом фінансів та інвестиціями. Цього разу він виступив під час запуску Фонду Horizon Capital Growth Fund IV.

Згідно з даними Європейського банку розвитку та реконструкції, Фонд Horizon Capital Growth Fund IV прагне до довгострокового приросту капіталу завдяки інвестиціям з фокусом на малий та середній бізнес в Україні та Молдові. Фондом буде керувати інвестиційна компанія Horizon Capital з активами на 1,2 мільярда доларів.

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Зеленський виступив з промовою перед інвесторами

Під час запуску Horizon Capital Growth Fund IV президент України Володимир Зеленський наголосив інвестиції в сучасних реаліях означає, що ці компанії та люди стають частиною перемоги України.

На першому етапі формування фонду уже вдалося залучити 125 мільйонів доларів США, які спрямують на підтримку підприємців-візіонерів в Україні, які працюють в технологічному та експортоорієнтованому секторах;

США, які спрямують на підтримку підприємців-візіонерів в Україні, які працюють в технологічному та експортоорієнтованому секторах; Цільовий розмір фонду складає 250 мільйонів доларів , тож другу частину коштів планують залучити вже найближчим часом.

, тож другу частину коштів планують залучити вже найближчим часом. На сьогодні Horizon Capital Growth Fund IV, L.P – це перший фонд, який створили для підтримки України після 24 лютого 2022 року, а також найперша структура такого формату після надання Україні статусу кандидата до ЄС, інформує офіційний сайт Офісу Президента.

Нещодавно український гарант поговорив з очільником найбільшої у світі інвестиційної компанії BlackRock Ларрі Фінком . Вони обговорили інвестицію в Україну.

Зеленський додав, що боротьба за свободу триває і на фронті, й в економічному сектору. Тож залучення респектабельних інвестиційних гравців, які проявляють цікавість та підтримку, посилає потужний сигнал для економічного фронту. Крім того, фінансовий світ бачить, що Україні довіряють найсильніші. Повідомляють, що на першому етапі нову ініціативу підтримали:

Європейський банк розвитку та реконструкції ( 50 мільйонів доларів ),

), Голландський банк розвитку,

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються,

Western NIS Enterprise Fund та Zero Gap Fund (сформований у співпраці між The Rockefeller Foundation та John D. and Catherine T MacArthur Foundation).

Зеленський про потенціал України та шанси для інвесторів

Чинний президент підкреслив, що Україна має особливий потенціал. За його словами, наша країна володіє всіма можливостями, щоб гарантувати стабільність для Європи, інших макрорегіонів, партнерів та секторів:

продовольчого,

виробничого,

енергетичного,

соціального.

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Зеленський додав, що інвестиції в Україну та співпраця – це про розвиток, добробут та прибуток. Лідер країни наголосив, що зараз ніде у світі немає аналогічних можливостей, звернувши увагу на:

людей,

географію,

доступність до ринків,

ресурси,

виробничу культуру,

постійний пошук нових ефективних рішень заради перемоги у протистоянні з росією.

За словами Зеленського, це шанси в тому числі для інвесторів у контексті примноження власних капіталів. Проєкт Horizon Capital Growth Fund IV зробить свій внесок у стійкість фінансових ринків завдяки збільшенню прямих інвестицій і в Україну, і в Молдову. Також йдеться про інклюзивний підхід шляхом підтримки підприємств, які постраждали під час повномасштабної війни росії проти України.