Согласно данным Европейский банк развития и реконструкции Фонд Horizon Capital Growth Fund IV стремится к долгосрочному приросту капитала благодаря инвестициям с фокусом на малый и средний бизнес в Украине и Молдове. Фондом будет управлять инвестиционная компания Horizon Capital с активами на 1,2 миллиарда долларов.
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Зеленский выступил с речью перед инвесторами
Во время запуска Horizon Capital Growth Fund IV Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул инвестиции в современных реалиях, что эти компании и люди становятся частью победы Украины.
- На первом этапе формирования фонда уже удалось привлечь 125 миллионов долларов США, которые направят в поддержку предпринимателей-визионеров в Украине, работающих в технологическом и экспортоориентированном секторах;
- Целевой размер фонда составляет 250 миллионов долларов, поэтому вторую часть средств планируют привлечь уже в ближайшее время.
- На сегодняшний день Horizon Capital Growth Fund IV, LP – это первый фонд, который был создан для поддержки Украины после 24 февраля 2022 года, а также самая первая структура такого формата после предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, информирует официальный сайт Офиса Президента.
Зеленский добавил, что борьба за свободу идет и на фронте, и в экономическом секторе. Поэтому привлечение респектабельных инвестиционных игроков, проявляющих интерес и поддержку, посылает мощный сигнал для экономического фронта. Кроме того, финансовый мир видит, что Украине доверяют сильнейшие. Сообщается, что на первом этапе новую инициативу поддержали:
- Европейский банк развития и реконструкции (50 миллионов долларов),
- Голландский банк развития,
- Швейцарский инвестиционный фонд для развивающихся рынков,
- Western NIS Enterprise Fund и Zero Gap Fund (сформированный в сотрудничестве между The Rockefeller Foundation и John D. and Catherine T MacArthur Foundation).
Зеленский о потенциале Украины и шансах для инвесторов
Действующий президент подчеркнул, что у Украины особый потенциал. По его словам, наша страна обладает всеми возможностями, чтобы гарантировать стабильность для Европы, других макро регионов, партнеров и секторов:
- продовольственного,
- производственного,
- энергетического,
- социального.
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Зеленский добавил, что инвестиции в Украину и сотрудничество – это о развитии, благосостоянии и прибыли. Лидер страны подчеркнул, что сейчас нигде в мире нет аналогичных возможностей, обратив внимание на:
- людей,
- географию,
- доступность к рынкам,
- ресурсы,
- производственную культуру,
- постоянный поиск новых эффективных решений ради победы в противостоянии с россией.
По словам Зеленского, это шансы, в том числе, для инвесторов в контексте приумножения собственных капиталов. Проект Horizon Capital Growth Fund IV внесет свой вклад в устойчивость финансовых рынков благодаря увеличению прямых инвестиций и в Украину, и в Молдову. Также речь идет об инклюзивном подходе путем поддержки предприятий, пострадавших во время полномасштабной войны россии против Украины.