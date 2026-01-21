Допомога для людей з III групою інвалідності: які виплати та пільги у 2026 році

Українці з інвалідністю ІІІ групи у 2026 році мають право на виплати та низку соціальних пільг від держави. Окрім основної допомоги, дехто також може отримати щомісячні надбавки.

Які виплати для ІІІ групи у 2026 році?

Отримали державну соцдопомогу, зокрема, можуть особи з інвалідністю з дитинства ІІІ групи та діти з інвалідністю віком до 18 років, передає 24 Канал з посиланням на Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради.

У 2026 році соціальну допомогу призначають у таких розмірах:

людям з інвалідністю з дитинства ІІІ групи – 60% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, (1557,00 гривень);

дітям з інвалідністю віком до 18 років – 70% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (1816,50 гривень).

Людям з інвалідністю III групи, які не мають права на призначення пенсі, призначають щомісячну соціальну допомогу. Вона становить 60% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 1 557 гривень у 2026 році.

Зауважте! Якщо група інвалідності людини зміниться, то й розмір виплат буде іншим. Так, для осіб І та ІІ груп передбачена більша допомога.

Хто може отримати доплати до виплат?

Деякі люди з інвалідністю також можуть додатково отримувати доплати до виплат. Зокрема, надбавка передбачені одиноким особам з інвалідністю з дитинства III групи, які за висновком лікарської комісії потребують постійного стороннього догляду.

Окрім того, надбавки на догляд передбачають:

для людей з інвалідністю внаслідок війни, які отримують пенсію;

для самотніх людей з інвалідністю, які потребують постійного піклування.

Важливо! Людям з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, яким виплачують соцдопомогу, а не пенсію, також можуть призначати доплати, пише Міністерство у справах ветеранів. У 2026 році розмір такої надбавки складає 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, – 778,50 гривень.

Які пільги для ІІІ групи інвалідності?

Люди з інвалідністю ІІІ групи, за законом, мають пільговий доступ до таких засобів:

колісні крісла, які призначають за медичними показаннями;

медичні вироби, зокрема, зубні протези;

технічні та різні реабілітаційні засоби.

Додаткові переваги держава гарантує людям з інвалідністю ІІІ групи, які продовжують працювати. Серед пільг:

збільшена щорічна відпустка (на 2 дні);

додаткова оплачувана відпустка кожного року (14 днів);

до 30 днів неоплачуваної відпустки;

працевлаштування без проходження випробувального терміну.

Варто знати! Люди з інвалідністю також можуть користуватися пільговим проїздом у громадському транспорті, окрім метро та таксі.

Як нараховують пенсію за інвалідністю?