Помощь для людей с III группой инвалидности: какие выплаты и льготы в 2026 году

Украинцы с инвалидностью III группы в 2026 году имеют право на выплаты и ряд социальных льгот от государства. Кроме основной помощи, некоторые также могут получить ежемесячные надбавки.

Какие выплаты для III группы в 2026 году?

Получили государственную соцпомощь, в частности, могут лица с инвалидностью с детства III группы и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета.

В 2026 году социальную помощь назначают в таких размерах:

людям с инвалидностью с детства III группы – 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, (1557,00 гривен);

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет – 70% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (1816,50 гривен).

Людям с инвалидностью III группы, которые не имеют права на назначение пенсии, назначают ежемесячную социальную помощь. Она составляет 60% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 1 557 гривен в 2026 году.

Заметьте! Если группа инвалидности человека изменится, то и размер выплат будет другим. Так, для лиц I и II групп предусмотрена большая помощь.

Кто может получить доплаты к выплатам?

Некоторые люди с инвалидностью также могут дополнительно получать доплаты к выплатам. В частности, надбавка предусмотрены одиноким лицам с инвалидностью с детства III группы, которые по заключению врачебной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Кроме того, надбавки на уход предусматривают:

для людей с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию;

для одиноких людей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной заботе.

Важно! Людям с инвалидностью III группы вследствие войны, которым выплачивают соцпомощь, а не пенсию, также могут назначать доплаты, пишет Министерство по делам ветеранов. В 2026 году размер такой надбавки составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, – 778,50 гривен.

Какие льготы для III группы инвалидности?

Люди с инвалидностью III группы, по закону, имеют льготный доступ к таким средствам:

колесные кресла, которые назначают по медицинским показаниям;

медицинские изделия, в частности, зубные протезы;

технические и различные реабилитационные средства.

Дополнительные преимущества государство гарантирует людям с инвалидностью III группы, которые продолжают работать. Среди льгот:

увеличенный ежегодный отпуск (на 2 дня);

дополнительный оплачиваемый отпуск ежегодно (14 дней);

до 30 дней неоплачиваемого отпуска;

трудоустройство без прохождения испытательного срока.

Стоит знать! Люди с инвалидностью также могут пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, кроме метро и такси.

Как начисляют пенсию по инвалидности?