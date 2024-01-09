Акції Nvidia знову рекордно піднялися: яка тепер їхня ціна

Презентація нових графічних процесорів для ПК, які активно використовують штучний інтелект, сколихнула акції Nvidia. Вони почали різко зростати.

Як зросли акції Nvidia

Внаслідок представленої на презентації серії графічних процесорів GeForce RTX 40 SUPER акції Nvidia стали більшими на 6,4% та набули значення 552,53 долара за штуку. Це рекордний показник.

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За 2023 рік цінні папери Nvidia зросли майже у 3 рази – на 234,36%. На початку минулого року акцію цієї компанії можна було купити, буквально, за 156 доларів.

Нові процесори це не єдине нововведення. Компанія Nvidia оголосила про випуск інших технічних засобів та програмного забезпечення на основі AI.

Які ще акції зросли через ШІ

, що зараз ринкова вартість виробника Nvidia – 1,3 трильйона доларів.

Завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту, деякі компанії змогли здійснити технологічний прорив. А це, своєю чергою, стимулювало зростання вартості їхніх акцій.

Найбільше виросли в ціні цінні папери таких компаній.

Amazon;

Tesla;

Apple;

Meta Platforms;

Microsoft;

Nvidia;

Alphabet.

Їхня сумарна капіталізація у 2023 році склала 12 трильйонів доларів. При цьому показник зростання становить 5,1 трильйона доларів.

Найбільше зросли показники Apple. Капіталізація цієї організації – 3 трильйони доларів. Станом на тепер, це рекордний показник.