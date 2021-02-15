Ціни виросли на 3000% всього за рік: що відбулося у Венесуелі у 2020

Джерело:Уніан
Минулий рік виявився для жителів Венесуели вкрай важким, адже окрім пандемії та диктатури, є й серйозні виклики для економіки. Золотовалютні резерви практично спустошені, а ціни ростуть щодня.
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Економічні проблеми в країні почалися ще давно. У травні 2018 року інфляція в Венесуелі в річному численні склала 24 600%. У червні того ж року влада Венесуели відкрила безкоштовний проїзд в метрополітені Каракаса через відсутність в країні паперу для друку проїзних квитків.
Економічна криза, що триває в країні останні кілька років, посилився, коли в січні 2019 року лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе президентом країни і його підтримали більш ніж 60 країн світу, в тому числі й Україна.
Навесні 2020 року США через диктатуру в країні ввели санкції проти більш ніж 40 суден, що перевозять нафту з Венесуели. В результаті видобуток нафти впав до 75-річного мінімуму. А це основне джерело доходів країни.Як вкладати кошти в такі активи як золото, нафту, акції міжнародних компаній і контролювати свої інвестиції? Дізнайтеся, замовивши безкоштовну консультацію експертів Forex Club.