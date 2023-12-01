Інфляція в Європі знизилася до дворічного мінімуму

У листопаді рівень інфляції в європейській зоні знизився до найменшого показника за останні два роки. На це вплинули різні фактори, зокрема, скорочення витрат на енергоносії.

Показники інфляції

Інфляція у листопаді сповільнилась до 2,4% у річному обчисленні та досягнула найнижчого рівня з 2021 року. Для порівняння, у жовтні інфляція в єврозоні була на рівні 2,9%.

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Зниження інфляції пов'язане з низкою факторів. Наприклад, витрати на енергоносії впали на 11,5%, тоді як у жовтні зафіксували падіння на 11,2%.

Також, на 4% сповільнилася інфляція у сферах послуг, на 6,9% — продуктів харчування, алкоголю та тютюну та на 2,9% — неенергетичних промислових товарів.

Темпи інфляції теж знизились

Навіть після виключення нестабільних енергоносіїв і продовольчих товарів з розрахунку інфляції, ціновий тиск знизився до рівня 3,6%, що є найнижчим показником з квітня 2022 року, і нижче за попередні прогнози на 3,9%.

Чи знизиться ставка ЄЦБ

Щодо темпів інфляції, то найнижчі значення зафіксовані у Бельгії (-0,7%) та Італії (0,7%), тоді як найвищі спостерігаються в Словаччині (6,9%) та Хорватії (5,5%). У Німеччині інфляція становить 2,3%, у Франції — 3,8%.

Новини про спадання інфляції зумовили очікування ринку щодо зниження ставок Євроцентробанку в наступному році.

Прогнозується, що до 2024 року ставка Європейського центрального банку (ЄЦБ) зменшиться на 1,1 відсоткового пункту з рівня 5,5%.

Реальна відсоткова ставка в єврозоні нині досягла 2,1%, що є найвищим показником з липня 2007 року. Така ситуація фактично вказує на те, що монетарна політика залишається надто обмежувальною, враховуючи поточний економічний стан єврозони.

Майбутні прогнози

На тлі світового сповільнення економіки, Європа суттєво постраждала від повномасштабного російського вторгнення в Україну. У 2023 році тут прогнозується зростання ВВП на 0,6%, згодом підвищиться до 0,9% у 2024 році та до 1,5% у 2025 році. Це — вкрай низький показник, порівняно з іншими світовими регіонами.