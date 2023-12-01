Показатели инфляции

Инфляция в ноябре замедлилась до 2,4% в годовом исчислении и достигла самого низкого уровня с 2021 года. Для сравнения, в октябре инфляция в еврозоне была на уровне 2,9%.

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Снижение инфляции связано с рядом факторов. К примеру, затраты на энергоносители упали на 11,5%, тогда как в октябре зафиксировали падение на 11,2%.

Также, на 4% замедлилась инфляция в сфере услуг, на 6,9% — продуктов питания, алкоголя и табака и на 2,9% — неэнергетических промышленных товаров.

Темпы инфляции тоже снизились

Даже после исключения нестабильных энергоносителей и продовольственных товаров из расчета инфляции, ценовое давление снизилось до уровня 3,6%, что является самым низким показателем с апреля 2022 года, и ниже предыдущих прогнозов на 3,9%.

Любопытно! Что касается темпов инфляции, то самые низкие значения зафиксированы в Бельгии (-0,7%) и Италии (0,7%), в то время как самые высокие наблюдаются в Словакии (6,9%) и Хорватии (5,5%). В Германии инфляция составляет 2,3%, во Франции – 3,8%.

Снизится ли ставка ЕЦБ

Новости о спаде инфляции обусловили ожидания рынка по снижению ставок Евроцентробанка в следующем году.

Заметьте! Прогнозируется, что к 2024 году ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизится на 1,1 процентного пункта с уровня 5,5%.

Реальная процентная ставка в еврозоне сейчас достигла 2,1%, что является самым высоким показателем с июля 2007 года. Такая ситуация фактически показывает, что монетарная политика остается слишком ограничительной, учитывая текущее экономическое состояние еврозоны.

Предстоящие прогнозы

На фоне мирового замедление экономики, Европа существенно пострадала от полномасштабного российского вторжения в Украину В 2023 году здесь прогнозируется рост ВВП на 0,6%, затем повысится до 0,9% в 2024 году и до 1,5% в 2025 году. Это крайне низкий показатель по сравнению с другими мировыми регионами.