Період економічних труднощів: у США назвали головний привід для занепокоєння у 2023 році

Протягом минулого року однієї із ключових тем була інфляція, яка оновлювала рекорд за рекордом у всьому світі. Зокрема, у США. В останні місяці 2022 року цей показник почав поступово спадати. Що про це думають споживачі – читайте далі.

У 2023 році споживачі планують й надалі контролювати свої витрати, аби уникнути зайвих витрат. Це є наслідком після року потужної інфляції та економічної невизначеності.

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Інфляція залишається у центрі уваги

8 з 10 повнолітніх жителів США вважають, що у 2023 році буде чимало економічних труднощів. Майже 65% з опитаних інститутом дослідження громадської думки Gallup очікують, що ціни будуть стрімко зростати.

Водночас 43% американських споживачів визнали інфляцію головним приводом для занепокоєння у 2023 році, який впливає на їхні щоденні витрати та заощадження, за даними Fidelity Investments.

Також, щонайменше, 56% домогосподарств у США мають план щодо заощадження коштів у 2023 році. Крім того, на 6% порівняно з 2021 роком більше американців внесли до своїх планів на новий рік фінансові цілі. Цей пункт став другим за популярністю серед респондентів. Річ у тому, що споживачі мають на меті зменшити свої витрати та другорядні покупки.

Далі – більше! У 2023 році ситуація може стати складнішою, оскільки тривала інфляція все більше тисне на купівельну спроможність людей. При цьому у 2022 році споживачі загалом встигали за темпами зростання цін.

Що таке інфляція Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують тривале зростання загального рівня цін та зниження купівельної спроможності національної валюти.

Що відомо про інфляцію у США

Стрімке зростання цін у країні з першою економікою світу – США – зафіксували ще у 2021 році. Для прикладу, в грудні цей показник досягнув максимального рівня майже за 40 років. У 2022 році ця ситуація лише набирала обертів. Зокрема, у перший місяці літа інфляція злетіла до 9,1%, що є піковим показником за більше, ніж 4 десятиліття.

У зв'язку з цим Федеральна резервна система США почала проводити одну із найагресивніших монетарних політик у світі. У 2022 році центробанк підняв базову ставку до найвищого рівня за останні 15 років.

За грудень 2022 інфляція у США впала до 6,5%. Це найнижчий рівень з жовтня 2021 року. Тоді як у листопаді цей показник дорівнював 7,1%. В цілому процес зниження цін триває 6 місяців поспіль, інформує Trading Economics.