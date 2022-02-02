Інфляція у країнах Єврозони неочікувано досягла нового піку: чого чекати далі

Інфляція у країнах Єврозони досягла нового рекорду попри протилежні очікування. Крім того, це підтримало й так сильні побоювання щодо того, що ціновий тиск не настільки невинний та тимчасовий, як прогнозували у ЄЦБ.

Інфляція у країнах Єврозони прискорилася до 5,1% у січні у річному розрахунку. Це значно випереджає очікування щодо зниження цього показника до 4,4%.

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Інфляція у Єврозоні досягла нового рекорду

Одним із головним стимулів інфляції залишається подорожчання енергоносіїв. Водночас ціни на продукти теж пішли вгору, а інфляція у секторах послуг та промислових товарів залишилася на незручно високому рівні.

Що таке Єврозона Це група з 19 країн Європейського Союзу. Офіційна валюта у цих країна – євро. Європейський центральний банк відповідає за грошово-кредитну політику єврозони

Зростання цін на рівні 5,1% більше ніж вдвічі перевищує ціль Європейського центрального банку щодо інфляції у 2%. Раніше центральний банк протягом місяців не зважав на ці дані, стверджуючи наступне:

за зростанням цін стоять тимчасові фактори,

інфляція стихне самостійно.

Досвід ЄЦБ щодо прогнозування інфляції є досить неоднозначним. Торік банк був вимушений кілька разів різко підвищувати свої прогнози. До того ж Федеральна резервна система США уже відмовилася від наративу що інфляції має тимчасовий характер. Проте Європейський центральний банк все ще зберігає цю позицію, стверджуючи, що зростання заробітної плати, яка є передумовою стійкої інфляції, все ще приглушене, а базове зростання цін є слабким.

Інфляція у країнах Єврозони досягла нового рекорду / Фото Unsplash

Хоча базова інфляція сповільнилася, вона залишалася вище офіційної цілі ЄЦБ, а також значно перевершила очікування ринку:

інфляція без урахування цін на продукти та паливо, за якою пильно спостерігають експерти ЄЦБ, сповільнилася до 2,5% з 2,7%;

тоді як вужчий показник, який також виключає алкоголь і тютюнові вироби, сповільнився до 2,3% з 2,6%;

обидва показники значно перевищили очікування.

Чого чекати далі

Європейський центробанк очікує, що до кінця року інфляція впаде нижче 2%, частково через повільне зростання заробітної плати. Але чимало впливових політиків сумніваються у цій версії та попередили, що ризики рухаються у сторону вищих цифр.

Інфляція – це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Чим вищий рівень інфляції у країні, тим більшу загрозу він несе для економіки держави.

Попри те, що зростання заробітної плати наразі є слабким, рівень безробіття в грудні впав до 7%, що є рекордно низьким показником для Єврозони, і вже значно нижче власних прогнозів ЄЦБ, що свідчить про те, що тиск на заробітну плату також може перевищити прогнози. Цілком ймовірно, банк збереже свою політику незмінною після розширення стимулів за допомогою комплексного пакета в грудні.