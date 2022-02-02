Инфляция в странах Еврозоны ускорилась до 5,1% в январе по годовому расчету. Это значительно опережает ожидания снижения этого показателя до 4,4%.

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Инфляция в Еврозоне достигла нового рекорда

Одним из главных стимулов инфляции остается удорожание энергоносителей. В то же время, цены на продукты тоже пошли вверх, а инфляция в секторах услуг и промышленных товаров осталась на неудобно высоком уровне.

Что такое Еврозона Это группа из 19 стран ЕС. Официальная валюта в этих странах – евро. Европейский центральный банк отвечает за денежно-кредитную политику еврозоны

Рост цен на уровне 5,1% больше, чем вдвое превышает цель Европейского центрального банка по инфляции в 2%. Ранее центральный банк в течение месяцев не считался с этими данными, утверждая следующее:

за ростом цен стоят временные факторы,

инфляция стихнет без помощи других.

Опыт ЕЦБ относительно прогнозирования инфляции достаточно неоднозначен. В прошлом году банк был вынужден несколько раз резко повышать свои прогнозы. К тому же Федеральная резервная система США уже отказалась от нарратива, что инфляции носит временный характер. Однако Европейский центральный банк все еще сохраняет эту позицию, утверждая, что рост заработной платы, являющейся предпосылкой устойчивой инфляции, все еще приглушен, а базовый рост цен слаб.

Инфляция в странах Еврозоны достигла нового рекорда / Фото Unsplash

Хотя базовая инфляция замедлилась, она оставалась выше официальной цели ЕЦБ, а также значительно превзошла ожидания рынка.

инфляция без учета цен на продукты и топливо, за которой наблюдают эксперты ЕЦБ, замедлилась до 2,5% с 2,7%;

тогда как более узкий показатель, также исключающий алкоголь и табачные изделия, замедлился до 2,3% с 2,6%;

оба показателя значительно превысили ожидания.

Чего ждать дальше

Европейский центробанк ожидает, что к концу года инфляция упадет ниже 2%, частично из-за медленного роста заработной платы. Но многие влиятельные политики сомневаются в этой версии и предупредили, что риски движутся в сторону более высоких цифр.

Справка! Инфляция – это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу она несет для экономики государства.