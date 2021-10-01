Інфляція б'є рекорди у країнах єврозони: головні причини стрімкого зростання цін

У вересні 2021 року інфляція у країнах єврозони зросла до багаторічних максимумів. Ця тенденція тисне на Європейський центральний банк, який стверджує, що інфляція має тимчасовий характер.

Інфляція злетіла до чергових максимумів на фоні високих цін на енергію та труднощів з постачанням. Зокрема, через глобальну енергетичну кризу на цьому тижні вартість нафти вперше за три роки перетнула позначку у 80 доларів за барель. Тоді як новий спалах коронавірусу та сильний попит призвели до виникнення проблем з постачанням на глобальному рівні. У результатів зросла вартість сировини та інших товарів.

Зверніть увагу Перші інвестиції: з чого почати та на чому можна заробити

Інфляція досягла рекордних рівнів

Індекс споживчих цін у єврозоні протягом першого місяця осені виріс на 3,4%, випередивши прогнози економістів на рівні 3,3%. У серпні цей показник зріс на 3%. Інфляція у найбільшій економіці Європи – Німеччині – злетіла до 4,1%. Це найвищий рівень за 29 років. Натомість зафіксували тривале зростання цін на рівні 10-річного максимуму – 2,7%.

Інфляція Це тривале зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці.

Держави у всьому світі занепокоєні стрімким зростанням інфляції. Це призводить до тиску на центробанки, оскільки вони розгорнули масштабні економічні стимули під час коронакризи. Також фінустанови протягом довгого періоду наполягали на тому, що інфляція – це тимчасове явище, яке почне спадати через рік або більше на фоні того, що економіки знайдуть певний баланс після відкриття.

Інфляція в країнах єврозони досягла рекордних позначок / Фото Unsplash

Прогнози ЄЦБ та інших експертів

Європейський центральний банк очікує стрімкого сповільнення темпів інфляції у 2022 році та більш лояльно ставиться до політики економічних стимулів ніж банки в інших країнах світу. Проте деякі економісти вважають, що поточна ситуація у світі ставить під сумніви прогноз ЄЦБ.

Цікаво Зникнення 75% монет та біткойн за 500 тисяч, – впливовий криптоінвестор про гроші майбутнього

Ми не здивуємося, якщо побачимо, що ЄЦБ у рази більше скоротить обсяги купівлі активів у 2022 році, ніж планував після серпневої зустрічі,

– заявили у нідерландській міжнародній фінансовій групі ING.

З іншої сторони експерти з компанії Nomura заявили, що центробанк Японії очікує, що до кінця 2022 року інфляція впаде трохи більше ніж на 1% на тлі зниження вартості на енергоносії. Через це Європейський центральний банк може почати купувати більше активів у грудні. Центральний банк Англії прогнозує, що інфляція буде залишатися на рекордно високому рівні аж до 2022 року. У США висловили здивування щодо того наскільки швидко зростають ціни.