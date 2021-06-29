Мільйони індійців відмовляються від золота: у який актив вони готові вкладати мільярди доларів

Жителі Індії володіють суттєвою часткою світових запасів золота. Проте, поява криптовалют змінила правила гри, оскільки індійці, почали активно інвестувати у цифрові монети. Певну роль у цьому процесі зіграла мантра шанувальників віртуальних грошей.

Річ у тому, що криптоінвестори вважають, що біткойн – це цифрове золото. Саме тому, така тактика привертає увагу власників дорогоцінного металу.

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Жителі Індії роблять ставку на цифрові валюти

В Індії, де людям належить понад 25 тонн золота, інвестиції у криптовалюту зросли з 200 мільйонів до майже 40 мільярдів доларів протягом минулого року. І це попри відверту ворожість центрального банку до цього класу активів та дискусії щодо їх заборони. Одним з інвесторів нової хвилі є 32-річна Річі Суд, яка займається бізнесом. Вона відмовилася від золота на користь грошей майбутнього. З грудня Суд вклала трохи більше ніж 1 мільйон рупій (13 400 доларів) у біткойн, Dogecoin та Ethereum. Вона обрала правильний час для інвестування, а отримані кошти вклала у свій стартап Study Mate India.

Я краще вкладу свої гроші у криптовалюту, а не в золото. Криптовалюта прозоріша, ніж золото або майно, і її прибутковість вища за короткий проміжок часу,

– зазначила Суд.

Зараз понад 15 мільйонів жителів Індії купують та продають цифрові монети. Для порівняння у США аналогічною діяльністю займаються 23 мільйони людей, а у Великій Британії – 2,3 мільйона осіб. За словами одного із засновників першої в Індії криптобіржі, левова частка нових інвесторів – це люди віком від 18 до 35 років. Всесвітня золота рада повідомляє, що індійці віком до 34 років менше зацікавлені у золоті, ніж їхні старші земляки.

Їм набагато простіше інвестувати в криптовалюту, ніж у золото, тому що процес дуже простий. Ви входите в Інтернет і можете купувати криптовалюту, вам не потрібно перевіряти це, на відміну від золота,

– додав співзасновником ZebPay Сандіп Гоєнка.

Особливості ринку

Одна з найбільших перешкод для ширшого впровадження цифрових валют – невизначеність у законодавчій сфері. Минулого року Верховний суд Індії скасував правило 2018 року, що забороняє банківським установам працювати з цифровими валютами. Це призвело до сплеску торгів. Однак, чинна влада Індії не проявляє особливого захвату від віртуальних монет. Центробанк заявляє, що має певні сумніви щодо цього класу активів. Крім того, шість місяців тому уряд Індії запропонував заборонити торгівлю цифровими монетами.

Така позиція офіційної влади призводить до того, що багато потужних індивідуальних інвесторів неохоче відкрито говорять про свої портфелі. За даними Bloomberg, вкладник, який інвестував 1 мільйон доларів у криптовалюти, стурбований тим, що зараз немає чітких норм щодо оподаткування прибутків. Саме тому він занепокоєний можливістю ретроспективних податкових рейдів, якщо стане відомо про його криптоактиви.

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Все ж таки, очевидно, що жителі Індії стають все активнішими учасниками крипторинку. На чотирьох найбільших криптовалютних біржах Індії обсяги щоденної торгівлі зросли до 102 мільйонів доларів з 10,6 мільйона доларів рік тому. Це є ще одним доказом того, що індійці готові ризикувати та вкладати кошти у сектор споживчого фінансування.