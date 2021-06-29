Миллионы индийцев отказываются от золота: в какой актив они готовы вкладывать миллиарды

Жители Индии обладают существенной долей мировых запасов золота. Однако, появление криптовалют изменило правила игры, поскольку индийцы начали активно инвестировать в цифровые монеты. Определенную роль в этом процессе сыграла мантра поклонников виртуальных денег.

Дело в том, что криптоинвесторы считают, что биткоин – это цифровое золото. Именно поэтому, такая тактика привлекает внимание владельцев драгоценного металла.

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Жители Индии делают ставку на цифровые валюты

В Индии, где людям принадлежит более 25 тонн золота, инвестиции в криптовалюты выросли с 200 миллионов до почти 40 миллиардов долларов в течение прошлого года. И это несмотря на откровенную враждебность центрального банка к этому классу активов и дискуссии об их запрете. Одним из инвесторов новой волны является 32-летняя Ричи Суд, которая занимается бизнесом. Она отказалась от золота в пользу денег будущего. С декабря Суд вложила чуть более 1 миллион рупий (13 400 долларов) в биткоин, Dogecoin и Ethereum. Она выбрала правильное время для инвестирования, а полученные средства вложила в свой стартап Study Mate India.

Я лучше вложу свои деньги в криптовалюту, а не в золото. Криптовалюта прозрачнее, чем золото или имущество, и ее доходность выше короткий промежуток времени,

– отметила Суд.

Сейчас более 15 миллионов жителей Индии покупают и продают цифровые монеты. Для сравнения в США аналогичной деятельностью занимаются 23 миллиона человек, а в Великобритании – 2,3 миллиона человек. По словам одного из основателей первой в Индии криптобиржи, львиная доля новых инвесторов – это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Всемирный золотой совет сообщает, что индийцы в возрасте до 34 лет меньше заинтересованы в золоте, чем их старшие земляки.

Им гораздо проще инвестировать в криптовалюты, чем в золото, так как процесс очень прост. Вы входите в Интернет и можете покупать криптовалюту, не нужно проверять это, в отличие от золота,

– добавил соучредитель ZebPay Сандип Гоенка.

Особенности рынка

Одно из самых больших препятствий для широкого внедрения цифровых валют –неопределенность в законодательной сфере. В прошлом году Верховный суд Индии отменил правило 2018 года, запрещающее банковским учреждениям работать с цифровыми валютами. Это привело к всплеску торгов. Однако, действующая власть Индии не проявляет особого восторга от виртуальных монет. Центробанк заявляет, что имеет определенные сомнения относительно этого класса активов. Кроме того, шесть месяцев назад правительство Индии предложило запретить торговлю цифровыми монетами.

Индия далеко не единственная страна, где регулятор ограничивает деятельность криптобирж. В частности, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance Markets Ltd. заниматься любым регулируемой деятельностью в стране.

Такая позиция официальных властей приводит к тому, что многие из мощных индивидуальных инвесторов неохотно открыто говорят о своих портфелях. По данным Bloomberg, вкладчик, который инвестировал 1 миллион долларов в криптовалюту, обеспокоен тем, что сейчас нет четких норм о налогообложении прибыли. Именно поэтому он обеспокоен возможностью ретроспективных налоговых рейдов, если станет известно о его криптоактивах.

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Тем не менее, очевидно, что жители Индии становятся все более активными участниками крипторынка. На четырех крупнейших криптобиржах Индии объемы ежедневной торговли выросли до 102 миллионов долларов с 10,6 миллиона долларов годом ранее. Это является еще одним доказательством того, что индийцы готовы рисковать и вкладывать средства в сектор потребительского финансирования.