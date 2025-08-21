Індія і Росія планують збільшити щорічний обсяг торгівлі приблизно на 50% протягом найближчих п'яти років, довівши його до 100 мільярдів доларів. Для цього сторони розраховують скоротити мита.

Як Росія та Індія хочуть збільшити обсяги торгівлі?

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар під час візиту до Москви у середу, 21 серпня, заявив, що для збільшення щорічного обсягу до 100 мільярдів доларів необхідно усунути вузькі місця в торгівлі та зменшити нетарифні бар'єри, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія знову купує російську нафту: з якою знижкою

Наразі Росія посідає четверте місце серед найбільших торговельних партнерів Індії, а Індія – друге місце серед партнерів Росії.

Що відомо про переговори Індії та Росії?

Поїздка Джайшанкара стала черговим кроком у серії дипломатичних контактів між країнами-засновницями групи БРІКС, які зіткнулися з високими митами та торговими погрозами з боку президента США Дональда Трампа.

Глава індійського зовнішньополітичного відомства прибув до Москви з триденним візитом для проведення щорічного двостороннього діалогу, який повинен підготувати ґрунт для візиту президента Володимира Путіна до Індії пізніше цього року.

Що таке БРІКС? Це міжнародний союз п'яти країн, чия назва складається з перших літер держав-учасниць: Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка (South Africa). Група була створена як незалежне від західних інституцій політичне й економічне об'єднання для координації політики та посилення впливу на світовій арені.

Виступаючи на Індійсько-російському діловому форумі в Москві, Джайшанкар, не згадуючи безпосередньо США і їх торговельну політику, зазначив, що зростаюча глобальна невизначеність змушує задуматися про "надійних і стабільних партнерів»

Ми всі прекрасно розуміємо, що зустрічаємося на тлі складної геополітичної ситуації. Наші лідери продовжують підтримувати тісні та регулярні контакти,

– підкреслив він.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді після телефонної розмови з Володимиром Путіним на цьому тижні назвав російського лідера "другом" і зробив кроки до зміцнення зв'язків з Китаєм.

Чому Індія дистанціюється від США?

Президент США Дональд Трамп і представники його адміністрації критикували Індію за закупівлі російської нафти, стверджуючи, що така торгівля допомагає Путіну фінансувати війну в Україні.

Він ввів 25-відсотковий тариф на індійські товари та пригрозив збільшити його до 50% з 27 серпня. Така ставка може зробити індійський експорт до США обсягом 85 мільярдів доларів неконкурентоспроможним.

Примітно! Індія почала дистанціюватися від США через погрози введення нових тарифів.

У відповідь Індія відстоює своє право купувати сировину у найвигіднішого постачальника і називає американські тарифи "необґрунтованими".

Для країни ключовою перевагою російської нафти є можливість купувати її зі знижкою, що допомагає стримувати внутрішню інфляцію.

Важливо! Наприкінці серпня Моді має намір відвідати Китай вперше за сім років, щоб зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Джайшанкар також зазначив, що Індія і Росія мають намір тісніше співпрацювати для диверсифікації торгівлі, заохочувати створення спільних підприємств між своїми компаніями та проводити регулярні зустрічі для врегулювання спірних питань, включаючи функціонування платіжних систем.