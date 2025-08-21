Индия и Россия планируют увеличить ежегодный объем торговли примерно на 50% в течение ближайших пяти лет, доведя его до 100 миллиардов долларов. Для этого стороны рассчитывают сократить пошлины.

Как Россия и Индия хотят увеличить объемы торговли?

Министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время визита в Москву в среду, 21 августа, заявил, что для увеличения ежегодного объема до 100 миллиардов долларов необходимо устранить узкие места в торговле и уменьшить нетарифные барьеры, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас Россия занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнеров Индии торговых партнеров Индии, а Индия – второе место среди партнеров России.

Что известно о переговорах Индии и России?

Поездка Джайшанкара стала очередным шагом в серии дипломатических контактов между странами-основательницами группы БРИКС, которые столкнулись с высокими пошлинами и торговыми угрозами со стороны президента США Дональда Трампа.

Глава индийского внешнеполитического ведомства прибыл в Москву с трехдневным визитом для проведения ежегодного двустороннего диалога, который должен подготовить почву для визита президента Владимира Путина в Индию позже в этом году.

Что такое БРИКС? Это международный союз пяти стран, чье название состоит из первых букв государств-участников: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка (Южная Африка). Группа была создана как независимое от западных институтов политическое и экономическое объединение для координации политики и усиления влияния на мировой арене.

Выступая на Индийско-российском деловом форуме в Москве, Джайшанкар, не упоминая непосредственно США и их торговую политику, отметил, что растущая глобальная неопределенность заставляет задуматься о "надежных и стабильных партнерах"

Мы все прекрасно понимаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры продолжают поддерживать тесные и регулярные контакты,

– подчеркнул он.

Премьер-министр Нарендра Моди после телефонного разговора с Владимиром Путиным на этой неделе назвал российского лидера "другом" и предпринял шаги к укреплению связей с Китаем.

Почему Индия дистанцируется от США?

Президент США Дональд Трамп и представители его администрации критиковали Индию за закупки российской нефти, утверждая, что такая торговля помогает Путину финансировать войну в Украине.

Он ввел 25-процентный тариф на индийские товары и пригрозил увеличить его до 50% с 27 августа. Такая ставка может сделать индийский экспорт в США объемом 85 миллиардов долларов неконкурентоспособным.

Примечательно! Индия начала дистанцироваться от США из-за угроз введения новых тарифов.

В ответ Индия отстаивает свое право покупать сырье у самого выгодного поставщика и называет американские тарифы "необоснованными".

Для страны ключевым преимуществом российской нефти является возможность покупать ее со скидкой, что помогает сдерживать внутреннюю инфляцию.

Важно! В конце августа Моди намерен посетить Китай впервые за семь лет, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Джайшанкар также отметил, что Индия и Россия намерены теснее сотрудничать для диверсификации торговли, поощрять создание совместных предприятий между своими компаниями и проводить регулярные встречи для урегулирования спорных вопросов, включая функционирование платежных систем.