Більше не можна ігнорувати: у якому секторі Індія стрімко обігнала Китай

Індія випередила Китай за показниками фондового ринку. Наголошують, що ці результати є віддзеркаленням економічних реалій обох країн.

Стрімке зростання прибутків, сприятлива геополітична та демографічна ситуації стали основою для створення переконливого інвестиційного успіху для країни.

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Індія випередила Китай за фондовим показником

З кінця 2019 року до 18 червня 2024 року індекс MSCI Індії зріс на 110%, випередивши американський технологічний індекс на 99%. За аналогічний період найбільший фондовий ринок світу, що розвивається – MSCI China обвалився на 30%.

Ці результати – ілюстрація економічної ситуації як в Індії, так і Китаї. Зокрема, варто згадати про такі аспекти:

По-перше, ринок нерухомості у Китаї досі негативно впливає на економіку країни. По-друге, обмеження регуляторів спровокували суттєвий спад у секторі високорозвинених технологічних компаній. Наприклад, китайська компанія Alibaba втратив близько трьох чвертей своєї вартості з моменту свого максимуму у 2020 році.

Натомість у першому кварталі економіка Індії зросла на 7,8% річних. Це найшвидші темпи зростання серед великих світових економік. Водночас експерти з Morgan Stanley зазначили, що чистий прибуток публічних індійських компаній з січня по березень 2024 року збільшився на 17% у річному розрахунку за квартал.

Індія – це ринок, який не можна ігнорувати

Також Індії допомагає прагнення інших країн диверсифікувати власні ланцюжки поставок, аби менше залежати від Китаю. Це призвело до інвестиційного буму промислового виробництва. Крім того, середній вік молодого населення Індії становить 28,6 року, тоді як в Китаї цей показник зупинився на рівні 39,5 років. Це робить саме Індію більш привабливою країною для інвесторів.

За даними WSJ, індійський фондовий ринок оцінюється майже так само високо, як і ринок цінних паперів у першій економіці світу – США. Паралельно китайський ринок акцій отримує значно нижчі оцінки. Його порівнюють з фондовим ринком Італії, що повільно зростає і сильно заборгувала.

У квітні 2024 року відплив капіталу з Китаю досягнув пікового рівня з 2016 року. За місяць китайські банки продали своїм клієнтам іноземної валюти на рекордні 36,7 мільярда доларів.

Наголошують, що Індія – це ринок, який глобальні інвестори більше не можуть ігнорувати. Зокрема, у результаті недавнього перегляду, американська компанія MSCI збільшила частку Індії у своєму основному індексі ринків, що розвиваються, в той час, як частка Китаю була скорочена. Тепер Індія складає близько 18% індексу, тоді як у 2020 році це було лише 8%. Частка Китаю знизилася з 40% до 27%.