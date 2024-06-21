Больше нельзя игнорировать: в каком секторе Индия стремительно обогнала Китай

Индия опередила Китай по показателям фондового рынка. Отмечается, что эти результаты являются отражением экономических реалий обеих стран.

Стремительный рост доходов, благоприятная геополитическая и демографическая ситуации стали основой для создания убедительного инвестиционного успеха для страны.

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Индия опередила Китай по фондовому показателю

С конца 2019 года до 18 июня 2024 года индекс MSCI Индии вырос на 110% xml-ph-0000@deepl.internal опередив американский технологический индекс на 99%. За аналогичный период крупнейший фондовый рынок мира, развивающийся – MSCI China обвалился на 30%.

Эти результаты – иллюстрация экономической ситуации как в Индии, так и Китае. В частности, стоит упомянуть о таких аспектах:

Во-первых, рынок недвижимости в Китае до сих пор негативно влияет на экономику страны. Во-вторых, ограничения регуляторов спровоцировали существенный спад в секторе высокоразвитых технологических компаний. Например, китайская компания Alibaba потерял около трех четвертей своей стоимости с момента своего максимума в 2020 году.

Зато в первом квартале экономика Индии выросла на 7,8% годовых. Это самые быстрые темпы роста среди крупных мировых экономик. В то же время эксперты из Morgan Stanley отметили, что чистая прибыль публичных индийских компаний с января по март 2024 увеличился на 17% в годовом исчислении за квартал.

Индия – это рынок, который нельзя игнорировать

Также Индии помогает стремление других стран диверсифицировать собственные цепочки поставок, чтобы меньше зависеть от Китая. Это привело к инвестиционному буму промышленного производства. Кроме того, средний возраст молодого населения Индии составляет 28,6 лет, тогда как в Китае этот показатель остановился на уровне 39,5 лет. Это делает именно Индию более привлекательной страной для инвесторов.

По данным WSJ, индийский фондовый рынок оценивается почти так же высоко, как и рынок ценных бумаг в первой экономике мира – США. Параллельно китайский рынок акций получает значительно более низкие оценки. Его сравнивают с фондовым рынком Италии, что медленно растет и сильно задолжала.

В апреле 2024 года отток капитала из Китая достиг пикового уровня с 2016 года. За месяц китайские банки продали своим клиентам иностранной валюты на рекордные 36,7 миллиарда долларов.

Отмечают, что Индия – это рынок, который глобальные инвесторы больше не могут игнорировать. В частности, в результате недавнего пересмотра, американская компания MSCI увеличила долю Индии в своем основном индексе развивающихся рынков, в то время, как доля Китая была сокращена. Теперь Индия составляет около 18% индекса, тогда как в 2020 году это было лишь 8%. Доля Китая снизилась с 40% до 27%.