Как Трамп угрожал Индии?

В течение нескольких месяцев торговые представители США и Индии вели переговоры по вопросам пошлин. Стремясь сократить дефицит торгового баланса с Индией, который составляет около 44 миллиардов долларов, Трамп пригрозил ввести пошлины на индийские товары, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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В конце июля Трамп заявил, что на продукцию из Индии будет наложена 25-процентная пошлина – выше, чем для других стран Азии. Он раскритиковал Индию за закупки российских энергоносителей.

Индия является крупнейшим покупателем российской нефти наряду с Китаем, в то время, как весь мир требует, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Итак, Индия будет платить тариф в размере 25%, плюс штраф за вышеупомянутое, начиная с 1 августа,

– написал президент США.

Индийская сторона назвала выдвинутые Трампом требования возмутительными и необоснованными.

Как Индия, Китай и Россия обходят санкции?

Россия находится под масштабными санкциями со стороны США и Евросоюза. В рамках этих ограничений Запад установил потолок цен на экспорт российской нефти, чтобы подорвать финансирование войны, однако Индия не присоединилась к этому механизму.

Важно! После начала вторжения и закрытия западных рынков для России объемы морских поставок нефти в Индию резко возросли. Индия занимает второе место после Китая по объемам закупок российской нефти,

Китай, как и Индия, также не поддержал западные санкции. Более того, он поддерживает тесные связи с Москвой: после начала войны объемы торговли между странами выросли на две трети, превысив 240 миллиардов долларов.

Сколько российской нефти покупает Индия?

До войны доля российской нефти в импорте Индии составляла всего 0,2%. К маю 2023 года Россия поставляла в Индию более 2 миллиона баррелей сырой нефти в день, что соответствовало примерно 45% от общего объема импорта.

Интересно! За последние два года поставки практически не прекращались. Несмотря на колебания цен, общий годовой объем продаж превысил 130 миллиардов долларов. Традиционные поставщики Индии, такие как Ирак и Саудовская Аравия, отошли на второй план.

Почему Индия покупает столько нефти у России?

Прежде всего – из-за низкой цены: санкции ограничили количество покупателей российской нефти, что позволило Индии закупать ее со значительной скидкой.

Кроме того, Индия - самая густонаселенная страна мира и одна из самых быстрорастущих экономик, но она практически не добывает нефть самостоятельно.

Примечательно! Часть нефти перерабатывается для внутреннего потребления, а остальное – экспортируется в другие страны, в том числе в Европу, в виде дизеля и других нефтепродуктов.

Сделка выгодна обеим сторонам: Россия может продавать нефть, теоретически, по ограниченной цене в 60 долларов за баррель, установленной Западом, а Индия получает топливо дешевле рыночной стоимости.

Сможет ли Трамп остановить экспорт российской нефти в Индию?

Несмотря на громкие заявления Дональда Трампа о возможном введении дополнительных пошлин на индийские товары из-за импорта российской нефти, реальное влияние таких решений на энергетическую политику Индии будет минимальным.

Как объясняет исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, товарооборот между США и Индией остается сравнительно незначительным, поэтому даже жесткие ограничения не смогут серьезно повлиять на индийскую экономику.

Кроме этого, мы уже с вами увидели и услышали заявления от индийских руководителей, что они не собираются никоим образом рекомендовать своим нефтеперерабатывающим компаниям любые действия, связанные с отказом от российской нефти,

– добавил эксперт.

В то же время по мнению Пендзина, именно санкции ЕС, а не действия Трампа, стали главной причиной поиска Индией альтернативных поставщиков нефти – в частности из стран Персидского залива.

Ведь согласно последнему санкционному пакету запрещены поставки нефтепродуктов в Европу, если они изготовлены из российского сырья.

Вот что для Индии является знаковым и важным. Они не хотят терять этот рынок. Поэтому на сегодняшний момент индийские нефтеперерабатывающие уже провели несколько аукционов на поставку нефти не из Российской Федерации. Это уже есть шаг по поводу уменьшения закупки нефти из Российской Федерации. Так что здесь не Трамп. Здесь Европейский Союз гораздо более важен.

– добавил Пендзин.

Эксперт отметил, что попытки Трампа давить на Индию следует рассматривать не как проявление заботы об Украине, а как часть более широкой геополитической игры, где главной целью является не Россия, а Китай.

Украино-российская война – является элементом давления США на Китай. Для того, чтобы выдавить из Китая дополнительные преференции для Соединенных Штатов Америки. Поэтому давайте не преувеличивать ожидания, чтобы потом не разочаровываться,

– отметил Пендзин.

Также экспорт добавил, что даже если дополнительные пошлины и будут введены, их влияние на глобальные цены на нефть будет незначительным. Так, страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией уже приняли решение об увеличении добычи.