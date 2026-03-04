Чи треба подавати заяву для індексування пенсії у 2026 році

У 2026 році відбудеться нова індексація. Вона розпочалась з 1 березня. Цьогорічний показник індексації встановили на рівні 12,1%. Чи треба подавати заяву, аби була збільшена пенсія, читайте далі.

Що важливо знати про індексацію 2026 року?

Сума збільшення пенсії в результаті індексації визначається індивідуально, повідомляє ПФУ.

Водночас індексація:

не може бути менш як 100 гривень;

та понад – 2 595 гривень.

Це процес відбувається автоматично. Подавати заяву для проведення індексації непотрібно, повідомляє Мінсоцполітики.

Денис Улютін Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Індексація торкнеться всіх пенсіонерів, окрім тих, кому пенсію призначено у 2025 році та на початку 2026 року. Перерахунок відбудеться автоматично. Жодних заяв подавати не потрібно. Кошти на індексацію передбачені.

Як зазначив Улютін, затримок виплати перехованих пенсій не буде, попри складні умови. Для цього у бюджеті є кошти.

Що ще важливо знати про індексацію у 2026 році?

Щорічна індексація проводиться для того, аби оновити пенсії. Метою цієї процедури є дотягування пенсій до рівня, коли їх не з'їдає інфляція.

Тобто, завдяки індексації компенсується зростання цін. Таким чином підтримується купівельна спроможність громадян.

Цікаво! З 1 квітня 2026 року відбудеться новий автоматичний перерахунок пенсій. Він стосуватиметься саме працюючих пенсіонерів.