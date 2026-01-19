Як проводиться індексація зарплат?

Проводиться індексація зарплати на основі закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік", передає 24 Канал з посиланням на Державну службу з питань праці.

У статті 41 цього закону передбачається, що індекс споживчих цін для індексації заробітних плат українців обчислюється починаючи з січня 2026 року. При цьому індекс цін обраховують наростаючим підсумком, а січень приймається за 1 або 100%.

Відтак, суму індексації, що була складена у грудні 2025 року, в січні нового року вже не нараховують. Тобто вона не переноситься, навіть якщо працівник отримав право на такий перерахунок.

Індексація, яка була нарахована у 2025 році, обнуляється та не зберігається в 2026 році,

– наголосили в Держпраці.

Таким чином, індексація у 2026 році буде проводитися по-новому:

За базовий місяць для обчислення індексації береться січень.

Індекс споживчих цін починають розраховувати з лютого – за наростаючим підсумком;

Індексацію зарплат проводять з наступного місяця після того, як були підвищені оклади працівників.

Зауважте! Вимоги законодавства для нарахування індексації заробітної плати у 2026 році аналогічні до тих, які були встановлені торік.

Які зарплати затверджені у 2026 році?

У новому році в Україні зросла мінімальна заробітна плата. З 1 січня її розмір складає 8 647 гривень, як зазначено у тексті закону про Державний бюджет на 2026 рік.

У погодинному розрахунку мінімальна зарплата у 2026 році збільшилася з 48 до 52 гривень.

Водночас у бюджеті передбачено підвищення оплати праці освітян та медиків:

зарплати вчителів загалом зростуть на 50% з поступовим підвищенням у два етапи;

зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, за словами прем'єрки Юлії Свириденко, мають збільшитися до 35 тисяч гривень;

У пояснювальній записці до закону про Держбюджет України прогнозується, що в цілому середньомісячна зарплата у 2026 році може зрости до 30 032 гривень у номінальному вираженні.

Варто знати! Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року. Тоді у квітні її підвищили до 8 тисяч гривень.

