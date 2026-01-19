Як проводиться індексація зарплат?
Проводиться індексація зарплати на основі закону України "Про державний бюджет України на 2026 рік", передає 24 Канал з посиланням на Державну службу з питань праці.
У статті 41 цього закону передбачається, що індекс споживчих цін для індексації заробітних плат українців обчислюється починаючи з січня 2026 року. При цьому індекс цін обраховують наростаючим підсумком, а січень приймається за 1 або 100%.
Відтак, суму індексації, що була складена у грудні 2025 року, в січні нового року вже не нараховують. Тобто вона не переноситься, навіть якщо працівник отримав право на такий перерахунок.
Індексація, яка була нарахована у 2025 році, обнуляється та не зберігається в 2026 році,
– наголосили в Держпраці.
Таким чином, індексація у 2026 році буде проводитися по-новому:
- За базовий місяць для обчислення індексації береться січень.
- Індекс споживчих цін починають розраховувати з лютого – за наростаючим підсумком;
- Індексацію зарплат проводять з наступного місяця після того, як були підвищені оклади працівників.
Зауважте! Вимоги законодавства для нарахування індексації заробітної плати у 2026 році аналогічні до тих, які були встановлені торік.
Які зарплати затверджені у 2026 році?
У новому році в Україні зросла мінімальна заробітна плата. З 1 січня її розмір складає 8 647 гривень, як зазначено у тексті закону про Державний бюджет на 2026 рік.
У погодинному розрахунку мінімальна зарплата у 2026 році збільшилася з 48 до 52 гривень.
Водночас у бюджеті передбачено підвищення оплати праці освітян та медиків:
- зарплати вчителів загалом зростуть на 50% з поступовим підвищенням у два етапи;
- зарплати лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, за словами прем'єрки Юлії Свириденко, мають збільшитися до 35 тисяч гривень;
У пояснювальній записці до закону про Держбюджет України прогнозується, що в цілому середньомісячна зарплата у 2026 році може зрости до 30 032 гривень у номінальному вираженні.
Варто знати! Розмір мінімальної зарплати в Україні не переглядали з 2024 року. Тоді у квітні її підвищили до 8 тисяч гривень.
Як ростуть зарплати у 2026 році?
У 2026 році ринок праці відчуватиме ще більший тиск через війну та міграційні процеси. Роботодавці змушені переглядати оплату праці, аби втримати персонал і залучити нових фахівців. За оцінками Асоціації роботодавців, підвищення зарплат планують три з чотирьох компаній. Найгостріший дефіцит кадрів спостерігається серед робітничих професій, технічних спеціалістів і вузькопрофільних експертів.
Кадрова нестача змінює підхід компаній до найму. Все більше роботодавців відкривають вакансії для людей з інвалідністю, жінок у декретній відпустці та пенсіонерів. Дефіцит персоналу вже спричинив загальне зростання рівня зарплат, подекуди – до 80%.
Найбільше збільшення кількості пропозицій, орієнтованих на ці категорії кандидатів, фіксують у готельно-ресторанному бізнесі, роздрібній торгівлі, логістиці, виробництві та телекомунікаціях.