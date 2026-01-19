Как проводится индексация зарплат?

Проводится индексация зарплаты на основе закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2026 год", передает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам труда.

В статье 41 этого закона предусматривается, что индекс потребительских цен для индексации заработных плат украинцев исчисляется начиная с января 2026 года. При этом индекс цен рассчитывают нарастающим итогом, а январь принимается за 1 или 100%.

Поэтому, сумму индексации, что была составлена в декабре 2025 года, в январе нового года уже не начисляют. То есть она не переносится, даже если работник получил право на такой перерасчет.

Индексация, которая была начислена в 2025 году, обнуляется и не сохраняется в 2026 году,

– отметили в Гоструда.

Таким образом, индексация в 2026 году будет проводиться по-новому:

За базовый месяц для исчисления индексации берется январь.

Индекс потребительских цен начинают рассчитывать с февраля – по нарастающему итогу;

Индексацию зарплат проводят со следующего месяца после того, как были повышены оклады работников.

Обратите внимание! Требования законодательства для начисления индексации заработной платы в 2026 году аналогичны тем, которые были установлены в прошлом году.

Какие зарплаты утверждены в 2026 году?

В новом году в Украине выросла минимальная заработная плата. С 1 января ее размер составляет 8 647 гривен, как указано в тексте закона о Государственном бюджете на 2026 год.

В почасовом расчете минимальная зарплата в 2026 году увеличилась с 48 до 52 гривен.

В то же время в бюджете предусмотрено повышение оплаты труда педагогов и медиков:

зарплаты учителей в целом вырастут на 50% с постепенным повышением в два этапа;

зарплаты врачей первичной и экстренной медицинской помощи, по словам премьера Юлии Свириденко, должны увеличиться до 35 тысяч гривен;

В пояснительной записке к закону о Госбюджете Украины прогнозируется, что в целом среднемесячная зарплата в 2026 году может вырасти до 30 032 гривен в номинальном выражении.

Стоит знать! Размер минимальной зарплаты в Украине не пересматривали с 2024 года. Тогда в апреле ее повысили до 8 тысяч гривен.

