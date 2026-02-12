Пенсії проіндексують не всім: у кого з українців не зросте пенсія
- Індексація пенсій відбудеться у березні 2026 року, але не стосуватиметься пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року чи отримують пенсію більш як 10 прожиткових мінімумів.
- Прогнозований показник індексації – 14%.
У 2026 році індексація пенсій запланована. Вона має відбутися у березні. В результаті проведення цього перерахунку, зростуть виплати значної кількості пенсіонерів.
Як зростуть пенсії в результаті індексації?
Показник цьогорічної індексації ще невідомий. Він визначається залежно від рівня середньої заробітної плати, йдеться у частині другій статті 42 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Читайте також Пенсію призупинили: у Мінсоцполітики роз'яснили, як повернути виплати
Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії,
– зазначає ПФУ.
Зауважимо, що збільшення не відчують пенсіонери, які:
- вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року (їм призначена пенсія, згідно з актуальними даними, тому виплату непотрібно перераховувати);
- отримують пенсію більш як 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс. Зараз він складає – 2 595 гривень. Тобто, максимальна пенсія тепер – 25 950 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.
Цікаво! Прогнози, щодо нового показника індексації різняться. Наразі його очікують на рівні приблизно 14%. У 2025 році він складав – 11,5%.
Що ще важливо знати пенсіонерам у 2026 році?
У 2026 році зросли мінімуми стажу для виходу на заслужений відпочинок. У 60 років тепер цей показник складає 33 роки, 63 – 23 роки. А от у 65 років можна і надалі піти на пенсію, маючи 15 років стажу.
Зараз пенсіонери мають змогу збільшити собі виплати, завдяки різним надбавкам та доплатам. Наприклад, за віком. Наразі вікова доплата варіюється в межах 300 – 570 гривень і надається пенсіонерам старше – 70 років.