Пенсії проіндексують не всім: у кого з українців не зросте пенсія

У 2026 році індексація пенсій запланована. Вона має відбутися у березні. В результаті проведення цього перерахунку, зростуть виплати значної кількості пенсіонерів.

Як зростуть пенсії в результаті індексації?

Показник цьогорічної індексації ще невідомий. Він визначається залежно від рівня середньої заробітної плати, йдеться у частині другій статті 42 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії,

– зазначає ПФУ.

Зауважимо, що збільшення не відчують пенсіонери, які:

вийшли на пенсію після 1 січня 2026 року (їм призначена пенсія, згідно з актуальними даними, тому виплату непотрібно перераховувати);

отримують пенсію більш як 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс. Зараз він складає – 2 595 гривень. Тобто, максимальна пенсія тепер – 25 950 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Цікаво! Прогнози, щодо нового показника індексації різняться. Наразі його очікують на рівні приблизно 14%. У 2025 році він складав – 11,5%.

Що ще важливо знати пенсіонерам у 2026 році?