Пенсии проиндексируют не всем: у кого из украинцев не вырастет пенсия
- Индексация пенсий состоится в марте 2026 года, но не коснется пенсионеров, которые вышли на пенсию после 1 января 2026 года или получают пенсию более 10 прожиточных минимумов.
- Прогнозируемый показатель индексации – 14%.
В 2026 году индексация пенсий запланирована. Она должна состояться в марте. В результате проведения этого перерасчета, вырастут выплаты значительного количества пенсионеров.
Как вырастут пенсии в результате индексации?
Показатель нынешней индексации еще неизвестен. Он определяется в зависимости от уровня средней заработной платы, говорится в части второй статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и который учитывается для исчисления пенсии,
– отмечает ПФУ.
Заметим, что увеличение не почувствуют пенсионеры, которые:
- вышли на пенсию после 1 января 2026 года (им назначена пенсия, согласно актуальным данным, поэтому выплату не нужно пересчитывать);
- получают пенсию более 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
Напомним, с 1 января 2026 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос. Сейчас он составляет – 2 595 гривен. То есть, максимальная пенсия теперь – 25 950 гривен, сообщает Пенсионный фонд.
Интересно! Прогнозы, относительно нового показателя индексации различаются. Сейчас его ожидают на уровне примерно 14%. В 2025 году он составлял – 11,5%.
Что еще важно знать пенсионерам в 2026 году?
В 2026 году выросли минимумы стажа для выхода на заслуженный отдых. В 60 лет теперь этот показатель составляет 33 года, 63 – 23 года. А вот в 65 лет можно и в дальнейшем уйти на пенсию, имея 15 лет стажа.
Сейчас пенсионеры могут увеличить себе выплаты, благодаря различным надбавкам и доплатам. Например, по возрасту. В 2026 возрастная доплата варьируется в пределах 300 – 570 гривен и предоставляется пенсионерам старше – 70 лет.