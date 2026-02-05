Індексація пенсій: як можуть зрости виплати пенсіонерів у березні 2026 року

Щороку у березні в Україні проводять індексацію пенсій, враховуючи рівень інфляції та зростання заробітної плати. Однак підвищують лише базову суму, без можливих доплат.

Якою може бути індексація пенсій?

Точний показник індексації пенсій визначать у лютому, коли будуть оприлюднені дані щодо інфляції та зарплат, тож поки що точні дані невідомі, передає 24 Канал з посиланням на Oboz.ua.

Дивіться також Що робити переселенцю, якщо він не отримав пенсію у січні 2026 року

Уряд не поспішає називати відсоток індексації пенсій у 2026 році. Однак попередні розрахунки показують, що вона може скласти від 11,97% до 14,6%. Вони враховують:

прогнози; Національного банку України;

попередню статистику щодо динаміки зростання заробітних плат.

Варто знати! У 2025 році в Україні провели індексацію пенсій із коефіцієнтом 11,5%.

Яку суму пенсії перераховуватимуть?

Втім, вже зараз можна сказати, якої частини пенсії торкнеться індексація:

Підвищуватимуть лише ту суму, яку обчислюють за формулою Пенсійного фонду.

По факту розмір виплат для пенсіонерів можуть підвищувати різноманітні доплати, які призначають окремим категоріям. Зокрема, мова йде про вікові надбавки.

Зауважте! Очікується, що Кабмін не призначить індексацію пенсійних виплат українців, які лише нещодавно вийшли на пенсію. Тобто частина пенсіонерів може не отримати додаткових виплат до пенсії або ж йти до суду, щоб відстояти право на перерахунок.

Чи компенсує індексація ріст зарплат?

Під час виходу на пенсію Пенсійний фонд розраховує виплати за спеціальною формулою. Перемножують:

середню зарплату за три роки;

співвідношення зарплати пенсіонера до середньої;

1% та на стаж у роках.

Однак середня зарплата щороку росте, тому й потрібна індексація пенсійних виплат.

Під час перерахунку середню зарплату за останні три роки збільшують на коефіцієнт індексації. Його визначають:

сума від половини інфляції минулого року;

половина від середнього за три роки темпу зростання зарплат

Однак, як показує реальність, індексація все одно не встигає за зростанням зарплат.

Важливо! Головна причина того, що перерахунок не компенсує ріст заробітних плат полягає у тому, що вона не застосовується протягом перших трьох років після нарахування пенсії.

Яка пенсія у 2026 році?

Нагадаємо, що розмір пенсії у 2026 році в Україні змінився, повідомили у Пенсійному фонді. Це пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Зокрема, змінилися максимальні та мінімальні виплати:

Мінімальна пенсія для пенсіонерів, що мають повний страховий стаж, становить 2 595 гривень .

. Максимальна пенсія становить 25 950 гривень.

Зауважте! Максимальний розмір пенсій не може бути більшим за 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, окрім спецпенсій.

Як оформити пенсію у 2026 році?