Перерахунок пенсій по інвалідності завершили: хто у травні отримає більше

Після щорічної індексації в Україні оновили розміри пенсій по інвалідності. Однак підвищення виплат залежить від категорії пенсіонера, групи інвалідності та інших критеріїв, які враховує пенсійна система.

Чи перерахували пенсії по інвалідності?

Після березневої індексації 2026 року в Україні переглянули не лише пенсії за віком, а й частину виплат для людей з інвалідністю, повідомляє Пенсійний фонд.

Водночас система перерахунку виявилася значно складнішою, ніж стандартне підвищення на 12,1%, адже фактичне зростання пенсій залежало від типу виплат, групи інвалідності та механізму їхнього нарахування.

Додвіково: Пенсія по інвалідності в Україні формально є страховою виплатою, а не класичною соціальною допомогою. Саме тому її розмір прив’язаний до пенсії за віком, яку людина могла б отримувати за загальними правилами. Для III групи інвалідності закон передбачає 50% від розрахункової пенсії за віком.

Як пояснює адвокатка Ірина Боса, індексація у 2026 році поширилася насамперед на тих громадян, яким після 1 березня 2025 року не проводили перерахунок виплат. Крім того, підвищення торкнулося саме звичайних пенсій, тоді як частина спеціальних виплат працює за окремими правилами.

Чому у всіх зросла пенсія по-різному?

Фактично це створює багаторівневу систему, де однаковий відсоток індексації не означає однакового фінального результату. Якщо пенсія людини вже перебуває на рівні мінімальних гарантій або регулюється спеціальними нормами, фактичне підвищення може бути меншим за формально заявлені 12,1%.

Наприклад! Якщо після індексації пенсія за віком конкретної людини зросла з 5 000 до 5 605 гривень, то виплата по інвалідності III групи автоматично змінюється приблизно до 2 802 гривень.

Тобто сама система працює через прив’язку до базової пенсії за віком, а не через окрему фіксовану суму. Саме тому пенсії по інвалідності в Україні напряму залежать від загальної структури пенсійної системи.

Важливо! Якщо держава змінює правила індексації або мінімальні гарантії для пенсій за віком, це автоматично впливає і на виплати людям з інвалідністю.

Який страховий стаж потрібен для пенсії по інвалідності?

Окрему роль відіграє страховий стаж. У Пенсійному фонді України наголошують, що стаж впливає не лише на майбутню пенсію за віком, а й на саме право отримувати пенсію по інвалідності. Причому вимоги до кількості років офіційної роботи залежать від віку, у якому людині встановили інвалідність.

Зверніть увагу! Для молодших громадян правила м’якші. Наприклад, особам до 23 років достатньо одного року страхового стажу. Проте із віком вимоги поступово зростають, і для людей передпенсійного віку можуть сягати вже 14 років офіційної зайнятості.

У ширшому контексті це демонструє головну тенденцію сучасної пенсійної реформи: держава дедалі сильніше прив’язує будь-які пенсійні виплати до офіційної участі людини у системі страхових внесків.

