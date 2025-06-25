Один з найважливіших фондових індексів у світі на межі історичного рекорду

Індекс S&P 500 перебуває на межі історичного максимуму. Це спонукає ф'ючерси на акції зростати.

Що відбувається на фондових біржах

У четвер, 26 червня, ф'ючерси S&P 500 додали 0,21%, а Nasdaq 100 – 0,31%. Контракти, прив'язані до індексу Dow Jones Industrial Average, зросли на 72 пункти, або на 0,17%, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Як зазначається, цього тижня усі три індекси зберігають позитивну динаміку, при цьому S&P 500 залишається менш ніж у 1% від лютневого рекорду.

Що таке S&P 500 S&P 500 – це фондовий індекс, який включає акції 500 найбільших американських компаній, що торгуються на біржах США. Фактично у ньому 503 акції, тому що деякі компанії випускають декілька видів акцій. Індекс веде компанія Standard & Poor's з 1957 року, але для порівняння цін використовується база 1941-1943 років (тоді його умовне значення було 10 пунктів).



S&P 500 показує, як ростуть чи падають у ціні акції найбільших 500 компаній США (наприклад, Apple, Microsoft, Amazon), та є одним із головних індикаторів американської економіки.

Не всі вірять в успіх S&P 500

Попри нещодавні успіхи індексу, на Уолл-стріт зростає скепсис із приводу стійкості недавнього ринкового імпульсу. Аналітики нагадують про на напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном, а також тарифну політику Трампа.

Ряд макроекономічних факторів, на які я звертаю увагу, вказує на те, що таке зростання не може тривати довго,

– заявив резидент Sri-Kumar Global Strategies Комал Шрі-Кумар.

Інвестори також очікують на публікацію індексу споживчих витрат в США за травень. Голова ФРС Джером Пауелл у вівторок заявив, що індикатор інфляції, ймовірно, зросте до 2,3%. Це вище за квітневе значення — 2,1%.