Індекс долара оновив 5-місячний максимум: причини стрімкого росту

Індекс долара США досягнув 5-місячного максимуму та продовжує зміцнювати свої позиції. Що стало причиною важливих змін на валютному ринку – читайте далі.

З початку 2021 року індекс американського долара зріс майже на 4%. За даними Business Insіder, американська національна валюта перетнула нову психологічну позначку та знаходиться на рівні 93,19.

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Причини зростання

Зміцнення позицій американського долара пов'язують зі стрімким падінням японської єни. На цей момент, долар США зріс проти національної валюти Японії на 0,39% та зупинився на рівні 110,24 єни за долар.

Індекс долара у 2021 році / Інфографіка tradingview.com

Індекс долара оновив свій річний максимум на фоні новин про зростання прибутковості казначейських облігацій США. Відомо, що цьому сприяло пришвидшення процесу вакцинації, тоді як масштабні стимули підсилили побоювання американської влади щодо інфляції.

Індекс долара – це співвідношення долара США до кошика із шести ключових валют світу: євро, ієна, фунт стерлінга, канадський долар, шведська крона, швейцарський франк.

Побоювання інвесторів щодо наслідків можливого краху хедж-фонду Archegos Capital теж вплинули на ситуацію на валютному ринку. Додамо, що ці сумніви дещо ослабли після початку торгів в Азії.

Індекс долара США зріс / Фото unsplash

Причини падіння

Наприкінці 2020 року позиції долара США на валютному ринку стали значно слабшими. Індекс долара впав до мінімуму з 2018 року. Тоді співвідношення долара до інших шести валют скоротився на 0,33% до 92,03.

Падіння американської нацвалюти пов'язують зі зростанням зацікавленості інвесторів у ризикових активає та золоті. Хоча на початку пандемії коронавірусу вкладники вважали, що долар є "безпечним притулком".