Долар значно послабшав на тлі оприлюднених даних про зайнятість в США. Вони показали, що в липні було створено менше робочих місць, ніж прогнозували економісти, а показники за червень були значно переглянуті в бік зниження.

Які курси валют?

Долар США щододо японської єни впав на 2,23% до 147,37, хоча раніше досяг максимального значення з 28 березня – позначки 150,91. Євро подорожчав на 1,37%, досягнувши 1,15 долара – це стало найбільшим денним зростанням з квітня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Слід зазначити, що у п'ятницю, 1 серпня, євро опускався до 1,13 долара – найнижчий рівень з 10 червня. Індекс долара, що відстежує його динаміку щодо кошика з основних валют, включаючи єну і євро, впав на 1,23% і склав 98,80.

Чому падає долар?

Долар знизився через дані про зайнятість в США, які показали, що в липні було створено менше робочих місць, ніж прогнозували економісти, а показники за червень були переглянуті в бік зниження.

Це посилило очікування трейдерів щодо можливого зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи до кінця року.

Цікаво! У липні американські роботодавці створили 73 тисячі робочих місць – значно менше очікуваних 110 тисяч. Рівень безробіття зріс до 4,2%, як і прогнозувалося, в порівнянні з 4,1% в червні. При цьому дані за червень були переглянуті з початкових 147 тисяч до всього лише 14 тисяч нових робочих місць.

Це гірше, ніж хто-небудь очікував. І особливо важливо, що був такий різкий перегляд червневих даних,

– прокоментувала директор з торгівлі в компанії Money USA Хелен Гівен.

Федеральна резервна система поки не демонструє поспіху зі зміною процентної політики, побоюючись, що нова тарифна політика президента Дональда Трампа може знову розігнати інфляцію в найближчі місяці.

Однак після публікації слабких даних по зайнятості, ринок переглянув очікування: тепер в ціни закладено зниження на 63 базисних пункти до кінця року, тоді як напередодні йшлося про 34 пункти.

Цікаво! Перше зниження учасники ринку тепер прогнозують уже у вересні.

Тепер питання про зниження ставки ФРС у вересні буде залежати від наступного звіту по ринку праці за серпень.

Пауелл у середу дав зрозуміти, що ФРС схильна утримувати ставку без змін протягом більш тривалого часу, але до наступного засідання будуть ще два звіти по зайнятості. Оскільки перший з них виявився явно слабким, ситуація на ринку праці, безумовно, охолоджується, і значення вересневого звіту тепер зростає,

– додала Гівен.

Що буде з доларом?

Якщо позиція ФРС дійсно пом'якшиться, це може чинити додатковий тиск на долар, попри його спроби зміцнитися після складного першого півріччя.

Наш прогноз зміцнення долара в другій половині року базується на припущенні, що економіка США залишиться стійкою, а Комітет з відкритих ринків збереже поточну політику до 2026 року. Однак тепер це виглядає менш імовірним.

– зазначив заступник головного економіста з ринків Capital Economics Йонас Гольтерманн.

Він також додав, що у разі рецесії долар, імовірно, ослабне щодо валют з низькою прибутковістю, таких як єна і євро, хоча може зміцнитися щодо більш ризикованих валют.