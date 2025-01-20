Трамп зібрав рекордну суму на інавгурацію в 2025 році від приватних донорів, – WP
- Дональд Трамп став 47-им президентом США, зібравши рекордні понад 150 мільйонів доларів на інавгурацію у 2025 році від приватних донорів, включаючи відомі компанії.
- Інавгурація Трампа у 2025 році вже вважається найдорожчою в історії США, перевершивши попередній рекорд 2017 року, коли було зібрано 107 мільйонів доларів.
- Більше 60% з 40 приватних осіб і компаній, які пожертвували на інавгурацію 2025 року, не фінансували перший президентський термін Трампа.
20 січня Дональд Трамп складе присягу та почне виконувати обов'язки президента США. При цьому політик зібрати рекордну суму на інавгурацію від приватних донорів.
Інавгурація Трампа в 2025 році
У понеділок, 20 січня, у США пройде інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США. При цьому політик встановив новий абсолютний рекорд. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washingron Post.
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Йдеться про те, що інавгураційний комітет Дональда Трампа зібрав рекордну суму в історії США після перемоги на виборах у листопаді 2024 року – понад 150 мільйонів доларів. Ці кошти виділили приватні донори, серед яких чимало відомих компаній:
- Microsoft,
- Google,
- Apple,
- Meta,
- Uber,
- Boeing,
- Lockheed Martin.
Усі вище згадані компанії виділили по мільйону доларів на інавгурацію Дональда Трампа у 2025 році. У Washington Post виявили важливу деталь, проаналізувавши компанії, які робили пожертви на першу інавгурацію Дональда Трампа.
До теми! Видання Barron`s за кілька днів до присяги повідомляло, що інавгураційний комітет Трампа отримав 200 мільйонів доларів від приватних донорів. Ба більше, інавгурацію Дональда Трампа у 2025 році уже називають найдорожчою в історії США.
Згідно з результатами дослідження, з 40 приватних осіб і компаній, які заявили про пожертви на інавгурацію Трампа, понад 60% не виділяли кошти на цей захід під час першого президентського терміну політика. У 2017 році команда Трампа зібрала на інавгурацію 107 мільйонів доларів, досягнувши на той момент рекордного рівня.