Трамп зібрав рекордну суму на інавгурацію в 2025 році від приватних донорів, – WP

20 січня Дональд Трамп складе присягу та почне виконувати обов'язки президента США. При цьому політик зібрати рекордну суму на інавгурацію від приватних донорів.

Інавгурація Трампа в 2025 році

У понеділок, 20 січня, у США пройде інавгурація Дональда Трампа, який став 47-м президентом США. При цьому політик встановив новий абсолютний рекорд. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Washingron Post.

Цікаво Трамп може змінити санкції проти Росії: як це впливає на ціни на нафту

Йдеться про те, що інавгураційний комітет Дональда Трампа зібрав рекордну суму в історії США після перемоги на виборах у листопаді 2024 року – понад 150 мільйонів доларів. Ці кошти виділили приватні донори, серед яких чимало відомих компаній:

Microsoft,

Google,

Apple,

Meta,

Uber,

Boeing,

Lockheed Martin.

Усі вище згадані компанії виділили по мільйону доларів на інавгурацію Дональда Трампа у 2025 році. У Washington Post виявили важливу деталь, проаналізувавши компанії, які робили пожертви на першу інавгурацію Дональда Трампа.

До теми! Видання Barron`s за кілька днів до присяги повідомляло, що інавгураційний комітет Трампа отримав 200 мільйонів доларів від приватних донорів. Ба більше, інавгурацію Дональда Трампа у 2025 році уже називають найдорожчою в історії США.

Згідно з результатами дослідження, з 40 приватних осіб і компаній, які заявили про пожертви на інавгурацію Трампа, понад 60% не виділяли кошти на цей захід під час першого президентського терміну політика. У 2017 році команда Трампа зібрала на інавгурацію 107 мільйонів доларів, досягнувши на той момент рекордного рівня.