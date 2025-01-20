Инаугурация Трампа в 2025 году

В понедельник, 20 января, в США пройдет инаугурация Дональда Трампа, который стал 47-м президентом США. При этом политик установил новый абсолютный рекорд. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washingron Post.

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Речь идет о том, что инаугурационный комитет Дональда Трампа собрал рекордную сумму в истории США после победы на выборах в ноябре 2024 года – более 150 миллионов долларов. Эти средства выделили частные доноры, среди которых немало известных компаний:

Microsoft,

Google,

Apple,

Meta,

Uber,

Boeing,

Lockheed Martin.

Все выше упомянутые компании выделили по миллиону долларов на инаугурацию Дональда Трампа в 2025 году. В Washington Post обнаружили важную деталь, проанализировав компании, которые делали пожертвования на первую инаугурацию Дональда Трампа.

К теме! Издание Barron`s за несколько дней до присяги сообщало, что инаугурационный комитет Трампа получил 200 миллионов долларов от частных доноров. Более того, инаугурацию Дональда Трампа в 2025 году уже называют самой дорогой в истории США.

Согласно результатам исследования, из 40 частных лиц и компаний, которые заявили о пожертвованиях на инаугурацию Трампа, более 60% не выделяли средства на это мероприятие во время первого президентского срока политика. В 2017 году команда Трампа собрала на инаугурацию 107 миллионов долларов, достигнув на тот момент рекордного уровня.