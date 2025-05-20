Імпорт зріс на 73%: чому Китай закупив рекордні обсяги золота

Китай суттєво збільшив імпорт золота, встановивши новий рекорд. Це пов'язано з поточною ситуацією у світі, яка впливає на настрої інвесторів та центральних банків.

Імпорт золота до Китаю зріс до рекордного рівня

У квітні 2025 року Китай імпортував рекордні обсяги золота за 11 місяців. Китай скуповує дорогоцінний метал навіть попри високу ціну, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загалом імпорт золота сягнув 127,5 тонни. Порівняно з попереднім місяцем, обсяги закупівель золота зросли на 73%. Стрімкому збільшенню імпорту золота не завадила навіть рекордна ціна на дорогоцінний метал – 3500 доларів за унцію.

Збільшення імпорту золота, найімовірніше, пов'язане з тим, що Народний банк Китаю надав нові квоти деяким комерційним кредиторам у квітні. Фактично це реакція китайського регулятора на високий попит на золото з боку інституційних і роздрібних інвесторів під час торгової війни.

До теми! Інвестори з Китаю обирають золото, аби захистити свої активи на тлі загострення геополітичної невизначеності у світі. Нагадаємо, що ціна золото стрімко зросла завдяки невизначеності у світі на початку року. У середу, 21 травня, 1 унція золота коштує трохи більше, як 3307 доларів, згідно з даними Всесвітньої ради по золоту.

Цікаво, що ціна на золото трохи знизилася у травні. Цьому сприяли сподівання на послаблення торгової напруги у світі. Перш за все йдеться про вдалі торгові переговори між США та Китаєм, які пройшли у Швейцарії у першій половині травня. Водночас попит на золото з боку центральних банків задля диверсифікації від доларових активів, продовжує підтримувати ціни на цей метал на високому рівні.